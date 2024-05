F2, Monaco, Course sprint : Barnard et AIX remportent leur première victoire

Par Camille Komaël 25 mai 2024 - 15:36





Il fait grand soleil à Monaco cet après-midi pour la première course de F2 de ce week-end, la course sprint, avec la grille de départ formée du top 10 des qualifications en ordre inversé : c’est donc Taylor Barnard qui est en pole, devant Bortoleto et Hauger. Le départ se passe sans encombre pour eux et aucun changement notable n’est à signaler devant. Au milieu du peloton en revanche, Martins va encastrer son ART dans les barrières à Sainte Dévote. C’en est déjà fini de la course du Français et la voiture de sécurité entre une première fois en action.

Alors que la voiture de sécurité vient de rentrer aux stands, Hauger tape le rail au dernier virage, heureusement pour lui sans conséquence. Quelques tours plus tard, la voiture de sécurité revient en piste : cette fois c’est Marti qui a bien abimé sa Campos après avoir décollé sur un vibreur et tapé le rail. La course reprend ses droits deux tours plus tard, toujours sans aucun changement de position.

Verschoor perd des morceaux d’aileron avant de sa Trident : une voiture de sécurité virtuelle est mise en place pour dégager les débris qui se sont échappés de sa monoplace, et le Néerlandais rentre aux stands changer d’aileron avant. C’est en réalité Durksen qui l’a poussé dans les barrières, et le Paraguayen écope d’une pénalité de dix secondes pour cet accrochage. Bearman a quant à lui touché le rail au dernier virage et évoque à la radio des dégâts sur sa PREMA, et il perd ensuite trois positions au virage du Portier.

Le leader du championnat Maloney est hors des points mais se fait pressant derrière O’Sullivan... tellement qu’au 24è tour il tape l’arrière de la ART à la Rascasse et part en tête à queue dans ce même virage. Maini se retrouve coincé face à lui et le drapeau rouge est brandi pour évacuer tout le monde.

Après une pause, lors de laquelle des pilotes ont pu changer leurs pneus, la course repart pour seulement quelques tours, lors desquels il ne se passe rien de notable. Le jeune Taylor Barnard remporte ainsi à 19 ans sa première course de F2, avec la très jeune équipe AIX. Il est accompagné sur le podium par Bortoleto et Hauger. Antonelli termine quatrième devant Colapinto et Stanek. Aron et Hadjar empochent les derniers points du jour.