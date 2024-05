F2, Monaco, Course Principale : Victoire surprise d’O’Sullivan

Par Camille Komaël 26 mai 2024 - 14:24





Le soleil est toujours de la partie ce matin en Principauté et c’est Verschoor qui s’aligne en pole, devant Martins. Si le Néerlandais réussit bien son envol et conserve la tête, il n’en va pas du tout de même pour le Français : il peine à s’élancer et chute en quinzième position ! A l’inverse, Bearman est passé septième depuis la douzième place sur la grille.

Les tours passent et on sent Hadjar plus rapide que Verschoor, même si le Français ne tente rien pour l’instant. Derrière eux, Antonelli pousse derrière Colapinto et au bout d’un moment l’Argentin craque sous la pression de l’Italien et commence à faire de petites erreurs, comme couper la Nouvelle Chicane à la sortie du tunnel... mais pour l’instant cela ne permet toujours pas au pilote PREMA de passer. Les pilotes qui étaient partis en pneus super tendres, comme Bearman et Maloney, s’arrêtent aux stands au bout d’une quinzaine de tours.

Alors que Verschoor avait réussi à prendre de l’air par rapport à Hadjar, catastrophe pour le Néerlandais en tête de la course ! Il a ralenti, faisant état à la radio d’un problème sur sa Trident. Sa monoplace semble aller mieux quelques instants plus tard, mais ses concurrents derrière sont maintenant dans ses échappements. Pendant ce temps, Villagomez rentre aux stands changer son aileron avant, puisqu’il a abimé le sien en piste. Il abandonne finalement.

Au 22è tour, Aron et Antonelli sont les premiers pilotes en pneus tendres à passer par les stands : Antonelli ressort aux côtés de Bearman et les deux PREMA manquent de s’accrocher. C’est Bearman qui aura le dernier mot en passant son coéquipier à l’épingle du Casino. C’est ensuite au tour de Hadjar, Colapinto et Verschoor de s’arrêter. Hadjar ressort devant Aron, et même si l’arrêt de Verschoor est un peu lent, il parvient à rester devant Hadjar.

Mais les problèmes sur la Trident de Verschoor continuent, et Hadjar, puis Aron, le doublent. Bearman tente à son tour un dépassement, et ce faisant touche le mur au virage du Tabac ! Fort heureusement pour lui, pas de dégâts et il peut continuer. Verschoor ne peut de toute façon plus résister avec sa Trident en fin de vie, et Bearman, puis Colapinto, le passent. Il écope ensuite d’une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et en avoir retiré un avantage : au trentième tour il effectue sa pénalité puis abandonne aux stands.

Il reste encore des pilotes qui ne se sont pas arrêtés aux stands, comme Correa et Hauger, et leur stratégie semble bonne puisque Correa ressort devant le duo Colapinto - Antonelli et met la pression sur Bearman, qui coupe la Nouvelle Chicane. Leader virtuel en attendant que tous les arrêts aux stands soient effectués, Hadjar explique à la radio avoir tapé le mur quelque part, mais apparemment sa Campos tourne toujours bien.

A quatre tours de l’arrivée, Antonelli prend Colapinto par surprise au dernier virage et réussit à le doubler : cela profite également à Bortoleto et Maloney qui passent également. Durksen, qui faisait partie des pilotes ne s’étant pas encore arrêtés, sort de la voie des stands après avoir changé ses pneus et ne voit pas Maloney qui arrive à pleine vitesse : il touche la Rodin, qui s’envole mais heureusement retombe sur ses quatre roues et continue son chemin. L’AIX de Durksen est en revanche touchée et s’arrête plus loin en piste.

La voiture de sécurité virtuelle est déployée pour dégager la monoplace en toute sécurité, il ne reste alors que deux tours, et cela va profiter à O’Sullivan, seul pilote qui devait encore effectuer son arrêt obligatoire ! Il s’arrête pendant cette neutralisation de course et ressort devant Hadjar ! La colère du Français est terrible et compréhensible, mais la chance était du côté du Britannique de ART... La voiture de sécurité virtuelle prend fin et O’Sullivan remporte sa première course en F2, devant Hadjar et Aron.

Bearman termine quatrième et Correa signe son meilleur résultat de la saison avec la cinquième place. Hauger se classe sixième devant Antonelli, Bortoleto et Martins. Maloney prend le dernier point. Au championnat, Aron s’empare de la première place devant Hadjar, tandis que Maloney recule à la troisième position.