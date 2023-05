F2, Monaco, Course Principale : Vesti a mené de bout en bout

Par Camille Komaël 28 mai 2023 - 12:03





Il fait toujours grand beau temps à Monaco ce dimanche, et c’est Vesti qui part en pole devant Pourchaire et Martins. Théo Pourchaire prend un envol un peu lent et son coéquipier en profite pour le passer. Au fil des premiers tours, Vesti et Martins se détachent peu à peu et Pourchaire est désormais hors zone DRS des deux hommes. Alors que la fenêtre d’arrêts aux stands s’ouvre, c’est logiquement les pilotes en pneus super tendres qui s’arrêtent en premier, notamment Novalak et Boschung.

Pour Arthur Leclerc, le week-end cauchemardesque à domicile continue puisque le Monégasque doit abandonner suite à des problèmes de frein. Au 12è tour, de nombreux pilotes en gommes super tendres s’arrêtent chausser les tendres : Bearman a pu gagner trois places après ces arrêts, mais Iwasa parvient à doubler le Britannique. En tête, Vesti s’est forgé une confortable avance de plus de trois secondes.

Enzo Fittipaldi est contraint d’arrêter sa monoplace à la sortie du tunnel et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place le temps de dégager la Carlin. Le drapeau revient au vert mais quelques instants plus tard Jack Doohan tape violemment les rails au virage 3 : l’Australien va bien mais la voiture de sécurité est déployée. Cela donne l’opportunité aux pilotes en pneus tendres d’avoir un arrêt "gratuit" : l’arrêt de Vesti se déroule sans souci mais c’est plus lent chez ART, où Martins et Pourchaire arrivent de surcroît en même temps.

Un drame est alors évité de justesse : les doubles drapeaux jaunes sont pourtant déployés, mais Martins arrive un peu trop vite sur la zone et doit donner un brusque coup de volant pour éviter non seulement la monoplace de Doohan qui prenait feu, mais surtout les commissaires de piste autour de la Virtuosi, occupés à éteindre l’incendie. Pour plus de sécurité, le drapeau rouge est sorti et la course est interrompue : Vesti est alors en tête devant Martins, Pourchaire et Maloney, tandis que Hauger et Stanek ont tous deux gagné 11 places.

La course reprend sous régime de voiture de sécurité, et au re-start Vesti conserve la tête devant Martins et Pourchaire. Mais Martins écope d’un drive-through pour ne pas avoir ralenti sous drapeaux jaunes : il chute au classement. La course se termine au chronomètre et Vesti gagne devant Pourchaire et Maloney. Verschoor prend la quatrième place de peu devant Hauger. Maini termine sixième, Stanek septième et Martins finalement huitième, avec le meilleur tour en course et à seulement deux dixièmes de Stanek. Les derniers points reviennent à Crawford et Iwasa.