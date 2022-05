F2, Monaco, Course Principale : Drugovich résiste et s’impose

Le soleil brille sur Monaco ce matin, et malheureusement Ralph Boschung est encore forfait pour la course d’aujourd’hui suite à ses problèmes à la nuque. Souhaitons un bon rétablissement au pilote Campos. Felipe Drugovich part en pole devant Théo Pourchaire, mais avant ça Nissany et Lawson calent tous les deux sur la grille au moment du tour de formation. Quelques instants plus tard lors du départ, aucun changement notable n’a lieu devant et Drugovich reste en tête devant Pourchaire et Doohan.

Mauvaise journée pour Nissany : après avoir calé, l’Israélien écope d’un drive through, puis abandonne alors qu’il est encore sous investigation. Les pilotes partis en pneus super tendres se sont déjà arrêtés mais leur stratégie est contrariée lorsqu’ils arrivent sur les derniers que sont Lawson et surtout Bolukbasi qui bloque tout le peloton derrière.

Au 18è tour, Cordeel tape le rail au dernier virage et abandonne sa VAR au bord de la piste dans la ligne droite des stands : la voiture de sécurité intervient pour aider les commissaires à dégager la monoplace du Belge. Du coup, les pilotes en pneus tendres passent aux stands changer leurs pneus, mais il va falloir tenir plus de la moitié de la course en pneus super tendres. L’arrêt de Drugovich ne se passe pas très bien mais le Brésilien conserve la tête de la course face à Pourchaire. En revanche, Vips passe Doohan pour le gain de la troisième place.

La course reprend ses droits... mais pas pour longtemps puisque Clément Novalak est arrêté en piste et la voiture de sécurité revient interrompre la course. L’explication : Liam Lawson a voulu passer le Français à l’épingle, mais il a accroché la roue avant de la MP Motorsport. La relance de la course se passe une nouvelle fois sans encombre.

Théo Pourchaire est plus rapide que Felipe Drugovich et il met la pression sur le Brésilien, mais il n’y a aucune opportunité de passer pour le Français. Au fil des tours, Drugovich est clairement plus lent et cela permet à Jüri Vips de revenir derrière Pourchaire.

Dans les derniers tours, Daruvala tente le tout pour le tout sur Williams et Sargeant en profite pour passer aussi, mais l’Indien de PREMA est sous investigation pour avoir poussé Williams. Dans le dernier tour, Iwasa accroche Williams à l’épingle, ce qui permet à Sato de passer dixième.

Devant, Felipe Drugovich aura su garder la tête froide et ne pas craquer face à la pression mise par un Théo Pourchaire clairement plus rapide, mais avec l’impossibilité de doubler sur ce tracé. Vips prend la troisième place mais avec une grosse chute de performance dans les derniers tours. Doohan se classe quatrième, suivi de très près par Enzo Fittipaldi. Marcus Armstrong termine sixième avec un train de voitures derrière composé d’Hauger, Daruvala et Sargeant. Marino Sato empoche le dernier point.