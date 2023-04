F2, Melbourne, Course Principale : Iwasa s’impose et prend la tête du championnat

Par Camille Komaël 2 avril 2023 - 06:57





Il fait beau ce dimanche pour la course principale de Formule 2, et Iwasa est en pole devant les ART de Pourchaire et Martins. Le Japonais prend un bon départ alors que Pourchaire est sous la menace de son coéquipier au premier virage, mais Pourchaire conserve l’avantage. Dans le même temps, Bearman envoie Maloney sur les vibreurs et le pilote Carlin chute au huitième rang. L’Anglais sera pénalisé pour cette action.

Parti de loin, Doohan remonte avec une stratégie alternative, alors qu’au cinquième tour Vesti double Crawford par l’extérieur au virage 14. Jack Doohan tente de dépasser Crawford mais le Britannique n’a plus de place et est forcé à la sortie de piste et à l’abandon : la voiture de sécurité entre en piste au huitième tour. Il y a du monde aux stands et Bearman et Hadjar se touchent, sans conséquence : le pilote PREMA devra repasser par la voie des stands car il a crevé. Son coéquipier Vesti mène la course.

La course reprend au treizième tour. Nissany et Hadjar se touchent et le pilote Hitech perd de nombreuses positions, alors que Hauger passe Martins au premier virage. Ce n’est pas le jour de Bearman : il sort large au virage 10 et tombe à la 17è place. Vesti est le leader mais il ne s’est toujours pas arrêté, quand Nissany part en travers entre les virages 2 et 3 : sa monoplace est arrêtée en piste et la voiture de sécurité intervient de nouveau.

Vesti change immédiatement de pneus et part dans l’herbe à la sortie des stands, sans conséquence. Derrière lui, Enzo Fittipaldi connaît un problème sur sa voiture et tape le mur juste après la voiture arrêtée de Nissany : la voiture de sécurité reste par conséquent plus longtemps que prévu en piste. Hadjar écope d’une pénalité pour être revenu en piste de manière dangereuse.

La voiture de sécurité s’efface à deux tours de l’arrivée et avant même la reprise de la course Martins bloque ses roues au virage 12 et tape l’arrière de la MP de Hauger : le Norvégien est contraint à l’abandon. Devant, Iwasa contrôle et devient le premier pilote de 2023 à s’imposer à deux reprises cette saison. Il devance Théo Pourchaire et Arthur Leclerc.

Avec ses pneus frais, Vesti a réussi à prendre la quatrième place à Maloney, qui lui termine cinquième. Daruvala finit sixième, de très peu devant Verschoor, Doohan et Maini. Le dernier point revient à Stanek. Grâce à cette victoire, Iwasa prend la tête du championnat, 8 points devant Pourchaire, alors que Vesti prend la troisième place du championnat. La prochaine course se tiendra à Bakou fin avril.