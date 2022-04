F2, Imola, Qualifications : Vips, roi sous la pluie

La séance d’essais libres initialement prévue ce matin a d’abord été reportée à cause de la pluie, puis très perturbée par les sorties de piste avec peu de tours engrangés par les pilotes et trois drapeaux rouges. Les qualifications se déroulent elles aussi sur une piste mouillée. Si Novalak est le premier à signer un chrono de référence, le Français se fait vite dépasser par des concurrents qui améliorent. Vips vient de s’installer confortablement en tête avec un chrono d’1.41.599 quand le drapeau rouge est de sortie : Caldwell est dans les graviers dans le premier secteur. Le Britannique était alors huitième.

Evidemment tous les pilotes retournent en piste aussitôt le feu vert de la voie des stands allumé. Hughes parvient à se rapprocher à moins d’un dixième de Vips et ils sont pour l’instant les deux seuls sous la minute 42 sur un tour, jusqu’à ce que Lawson les rejoigne quelques instants plus tard en se plaçant troisième. Le Néo-Zélandais améliore encore et n’échoue qu’à 13 millièmes du chrono de Hughes.

A 12 minutes du drapeau à damiers, et alors que les hommes de tête sont retournés aux stands, Enzo Fittipaldi signe un joli chrono d’1.41.801 et s’installe en quatrième position. Le drapeau orange et noir est montré au Brésilien, qui a ses lumières qui ne fonctionnent pas.

Après une halte aux stands pour chausser de nouveaux pneus pluie, les pilotes reviennent en piste pour les huit dernières minutes. Hughes fait une escapade hors piste sans dommages et repart à l’attaque. Boschung sort de nulle part pour claquer un chrono impressionnant en 1.40.697. Mais Vips fait encore mieux et améliore de quatre dixièmes par rapport au Suisse !

Les dernières minutes, les pilotes améliorent à chaque tour - ou presque - et le classement est donc régulièrement modifié... mais personne ne semble pouvoir battre le chrono de Vips. Les pilotes améliorent leurs premier et deuxième secteurs mais échouent au troisième.

Jüri Vips conserve donc son meilleur chrono et c’est la pole position pour le pilote Hitech. Les débutants Iwasa et Doohan réalisent une superbe performance en se qualifiant respectivement deuxième et troisième. Boschung est quatrième devant un autre débutant, Hauger. Nissany se qualifie dixième devant Pourchaire et Daruvala. Armstrong et Sargeant seront quant à eux en première ligne demain de la course sprint avec la grille inversée.