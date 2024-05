F2, Imola, Qualifications : Bortoleto signe une nouvelle pole

Par Camille Komaël 17 mai 2024 - 20:42





Après une séance d’essais libres qui s’est terminée prématurément suite à un crash de Bearman, et lors de laquelle Aron s’est montré le plus rapide, les qualifications débutent avec un léger retard. Une fois les pneus mis en température par les tours de préparation, les pilotes s’élancent pour leurs premiers tours chronométrés. Si Bearman signe le premier chrono de référence, il est vite battu par Hadjar, puis par Bortoleto. Les écarts sont pour l’instant très serrés puisque le Brésilien ne devance le Français que de 26 millièmes.

C’est ensuite au tour du leader du championnat Maloney de s’emparer de la pole provisoire, pour seulement 34 millièmes. Mais Bortoleto va cette fois creuser l’écart en prenant plus de deux dixièmes d’avance : le voilà premier à l’issue de cette première moitié de séance. Le vent se lève et les pilotes ressortent en pneus super tendres neufs, Hauger en tête.

Bearman reprend la pole provisoire en 1.27.111, un chrono que ne parviennent pas à battre Hadjar et Antonelli, qui se classent derrière le Britannique. En revanche, Bortoleto améliore : 1.27.056, c’est la pole position pour le rookie brésilien, la deuxième déjà cette saison ! Surprise : les chronos des deux PREMA, mais aussi d’Aron notamment dans le top 10 sont annulés pour non respect des limites de la piste. Finalement, quelques heures plus tard ils récupèreront leurs chronos et leur position sur la grille. Bortoleto signe donc la pole devant Bearman, Hadjar et Antonelli. Durksen se classe à une magnifique cinquième place avec son AIX, devant Maloney, Stanek et Aron. Colapinto et Cordeel closent ce top 10.