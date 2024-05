F2, Imola, Course Principale : Hadjar résiste à Bortoleto et s’impose

Par Camille Komaël 19 mai 2024 - 12:19





Il fait toujours beau à Imola ce matin quand Bortoleto s’aligne sur la première place de la grille de départ, devant Bearman. Les premiers s’élancent en pneus super tendres et dans le top 10 on retrouve Cordeel en pneus mediums, sur une stratégie décalée. A l’extinction des feux, Bortoleto démarre trop lentement et Bearman, Hadjar et Durksen en profitent pour passer le Brésilien.

Comme hier, les dépassements sont difficiles, et quand Hauger tente de passer Miyata, cela se finit en hors piste pour les deux, qui chutent encore un peu plus au classement. Devant, Hadjar est bien plus rapide que Bearman mais le Français ne parvient pas à doubler : il s’arrête alors aux stands dès l’ouverture de la fenêtre d’arrêts, afin de passer en pneus mediums. Durksen fait de même, comme Maloney, mais le leader du championnat se retrouve bouché par le trafic au moment de repartir et ressort derrière Stanek.

Le leader de la course, Bearman, réagit à l’arrêt de ses concurrents et passe aux stands au tour suivant, mais le Britannique cale au moment de repartir ! Le temps de redémarrer la PREMA, il perd de nombreuses secondes et dégringole au classement. Bortoleto s’est également arrêté, sans souci pour lui. Antonelli clôt les arrêts aux stands des pilotes partis en pneus super tendres : il ressort devant Durksen, mais l’Argentin parvient à le doubler.

On retrouve alors en tête les pilotes sur une stratégie alternative : Cordeel mène devant Marti, Correa et Martins. Derrière Antonelli cela commence à bouchonner, avec un train de monoplaces composé notamment de Colapinto, Aron, Stanek et Maloney. Mais les dépassements étant très difficiles, l’Italien reste devant et les pilotes derrières ne peuvent s’attaquer entre eux, même si Maloney se fait très pressant derrière Stanek.

Crawford rejoint bientôt ce petit groupe et réussit lui à trouver une ouverture pour doubler Maloney. Cinq tours plus tard, l’Américain parvient à dépasser Stanek. En tête, on guette l’écart de Cordeel avec Hadjar : le Français le réduit peu à peu, le Belge va bientôt devoir s’arrêter. C’est pourtant Correa qui ouvre le bal des derniers arrêts aux stands, mais un tour plus tard Cordeel passe changer de pneus.

Catastrophe chez Hitech ! La roue arrière droite était mal attachée et s’échappe de la monoplace de Cordeel, rebondissant dangereusement dans la voie des stands. Le Belge doit abandonner tandis qu’il en va de même pour Marti, au même moment, au même endroit : lui aussi a eu une roue mal attachée ! En piste, Maloney réussit enfin à doubler Stanek mais il est trop tard pour les points.

Bortoleto semble plus rapide qu’Hadjar, tout comme Colapinto et Aron semblent plus rapides qu’Antonelli, mais aucun dépassement ne sera effectué. Hadjar s’impose donc et réduit considérablement l’écart au championnat avec Maloney, revenant à neuf longueur. Deuxième, Bortoleto prend la cinquième place au championnat pilotes. Jour de fête chez la jeune équipe AIX qui célèbre son premier podium avec Joshua Durksen.

Antonelli termine quatrième, de très peu devant Colapinto et Aron. Crawford franchit la ligne en septième position, suivi de très près par Correa. Martins et Verschoor empochent les derniers points.