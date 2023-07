F2, Hungaroring, Qualif. : Première pole pour Doohan

Par Camille Komaël 21 juillet 2023 - 17:15





Après une séance d’essais libres qui a vu Iwasa réaliser le meilleur chrono devant Vesti, les 22 pilotes s’élancent pour les premiers tours de chauffe des qualifications qui vont durer - comme d’habitude - 30 minutes. C’est le leader du championnat Vesti qui prend les choses en main en signant le chrono de référence en 1.28.334. En ces premières minutes, Doohan se place deuxième devant Martins. Le deuxième tour rapide de Vesti lui permet d’encore améliorer et de passer sous la minute 28 sur un tour : 1.27.931, c’est un dixième de mieux que le nouveau chrono de Martins, qui devance à présent son coéquipier Pourchaire.

C’est alors qu’un drapeau rouge vient interrompre cette séance : Stanek est allé toucher les barrières au virage 11 et il faut dégager sa Trident. Une fois le drapeau vert agité, de nombreuses monoplaces retournent immédiatement en piste mais seules les Virtuosi terminent leurs tours : cela permet à Doohan de se hisser au troisième rang.

C’est le moment pour tous de revenir aux stands pour chausser de nouveaux pneus tendres neufs et d’ensuite ressortir pour leurs derniers tours lancés. Pourchaire se place alors en pole provisoire pour seulement 1 millième ! Mais Vesti répond immédiatement au Français et retrouve la première position. Martins avait fait une erreur lors de son premier tour et il s’applique à réussir son deuxième : c’est chose faite puisque le pilote ART s’empare de la pole provisoire pour 39 millièmes, et cette fois Vesti ne peut améliorer.

En revanche, Jack Doohan parvient à battre le chrono de Martins : 1.27.676, ce sera le chrono de a pole définitive, pour l’Australien ! Il signe là sa toute première pole dans la catégorie et s’élancera donc dimanche devant Martins et Vesti. Pourchaire se classe quatrième avec Hadjar cinquième et le troisième prétendant au titre, Iwasa, sixième. Très près derrière le Japonais on retrouve Bearman, puis Daruvala, Hauger et Maini. L’Indien partira en pole demain de la course sprint.