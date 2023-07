F2, Hungaroring, Course Sprint : Hauger gagne en solitaire

Par Camille Komaël 22 juillet 2023 - 15:07





Le soleil brille sur Budapest pour cette course sprint de 28 tours. Dixième de la séance de qualifications, c’est Maini qui est en pole devant Hauger et Daruvala. A l’extinction des feux, Maini s’élance bien mais Hauger arrive à se porter à sa hauteur avant le premier virage et le pilote de Campos bloque les roues : non seulement Hauger passe, mais Iwasa et Bearman également dans ce premier tour. Derrière, Pourchaire a passé Daruvala.

Au troisième tour, Maini freine plus tard que Bearman et passe troisième, tandis que le Britannique se retrouve du coup sous la menace de Pourchaire. En tête, Hauger a réussi à se mettre hors de portée du DRS d’Iwasa. Au douzième tour, alors que Pourchaire met la pression de tous les côtés sur Bearman, la course est momentanément neutralisée par une voiture de sécurité virtuelle : Novalak a voulu doubler Boschung au premier virage mais le Français a raté son action, glissé, et a touché le Suisse. Tous deux doivent abandonner.

Au drapeau vert, Pourchaire est plus réactif que Bearman et le Français double le Britannique au deuxième virage. Les tours passent mais placer une attaque n’est pas facile : il faut attendre le vingtième tour pour que Vesti réussisse à doubler Doohan pour le gain de la neuvième place, qui ne rapporte pas de point aujourd’hui. Pourchaire continue d’essayer de remonter et attaque tardivement Maini au premier virage. Gêné par la ART qui se rabat devant lui, Maini doit ralentir afin d’éviter d’y laisser son aileron avant et Bearman en profite pour passer le pilote indien.

A deux tours de la fin, Bearman prend la troisième place à Pourchaire. Le dernier tour est très difficile pour Maini qui est attaqué d’abord par Daruvala - qui passe - puis par Martins, qui lui ne parvient pas à doubler la Campos. La victoire revient donc à Hauger devant Iwasa et Bearman. Pourchaire termine quatrième et revient à un point de Vesti au championnat. Daruvala se classe cinquième devant Maini, Martins et Hadjar.