F2, Hungaroring, Course Principale : Victoire de Pourchaire

Par Camille Komaël 31 juillet 2022 - 12:38





Il a plu ce matin sur le circuit hongrois mais la piste est à présent sèche pour le départ de la course de Formule 2. Iwasa s’élance en pole après un tour impressionnant en qualifications vendredi, mais c’est Marcus Armstrong à ses côtés qui prend le meilleur départ et prend la tête de la course devant Théo Pourchaire. Vainqueur hier, Doohan n’a pas de chance aujourd’hui et des problèmes sur sa voiture le contraignent rapidement à l’abandon aux stands. Bien parti en pneus mediums, Vesti est logiquement en difficulté face aux pilotes en pneus tendres, et il écope en plus de cinq secondes de pénalité pour avoir poussé Vips hors piste.

Tandis qu’Armstrong s’est mis hors de portée du DRS, Pourchaire est lui sous la menace d’Iwasa, lui-même suivi de près par Drugovich. Bloqué, le Brésilien leader du championnat décide de s’arrêter aux stands dès le huitième tour. Au tour suivant, les trois premiers passent en pneus mediums, et l’arrêt d’Armstrong est long : le Néo-Zélandais perd deux positions et il se fait de plus passer par Drugovich dans son tour de sortie des stands.

Enzo Fittipaldi s’arrête plusieurs tours plus tard et la stratégie fonctionne puisque le Brésilien ressort devant Pourchaire. Mais avec ses pneus encore froids, le pilote Charouz se fait vite doubler par le Français, mais parvient à résister au retour d’Iwasa.

Les pilotes partis en pneus mediums attendent la pluie pour passer aux stands et faire fructifier leur stratégie... mais celle-ci ne vient pas et ils sont finalement contraints peu à peu de passer en pneus tendres. On retrouve à l’issue des arrêts Théo Pourchaire en tête devant Enzo Fittipaldi et Iwasa. Les pilotes en pneus tendres sont bien sûrs plus rapide et Vesti et Vips remontent.

Drugovich est quant à lui en grandes difficultés avec ses pneus, il tourne bien plus lentement et ne peut résister aux concurrents qui lui reviennent dessus. Devant, Pourchaire s’impose tandis que Fittipaldi termine deuxième et qu’Iwasa a pu résister à Vesti pour le gain de la troisième place. Vips arrive en cinquième position, devant Armstrong, Lawson et Verschoor. Les derniers points reviennent à Drugovich et Sargeant.