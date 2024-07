F2, Grande-Bretagne, Course Sprint : Antonelli domine sous la pluie

Par Camille Komaël 6 juillet 2024 - 15:44





Dixième chrono de la séance de qualifications, Andrea Kimi Antonelli est en pole position de cette course sprint à la grille inversée, tandis que le poleman Hadjar occupe le dixième rang. La pluie s’est mise à tomber sur le circuit de Silverstone et la décision est prise de finalement s’élancer derrière la voiture de sécurité. Après un tour de formation, le départ est lancé, et si Antonelli, Maloney et Maini parviennent à s’échapper, derrière eux Crawford est en lutte pour la quatrième place avec Bortoleto et Bearman. Le Brésilien et le Britannique entrent d’ailleurs en contact et l’aileron avant de Bearman semble endommagé. La monoplace de Bortoleto va bien en revanche et il dépasse Crawford par l’extérieur.

La pluie s’intensifie et la voiture de sécurité virtuelle est brièvement mise en place pour ramasser des bouts d’aileron de Bearman. Aron double Hadjar pour la dixième position, puis le Français se fait dépasser par O’Sullivan et sort ensuite dans les graviers, perdant deux nouvelles places. Au quatrième tour, la voiture de sécurité entre en piste à cause des conditions météorologiques, mais finalement c’est le drapeau rouge qui est brandi et interrompt la course, le temps que les conditions s’améliorent.

Cette interruption profite à Bearman qui peut changer son aileron avant, et la course reprend alors qu’on est dans le septième tour, sous régime de voiture de sécurité, qui s’efface rapidement. Mais la course a repris depuis peu que la voiture de sécurité revient en piste ! Le moteur d’Aron a rendu l’âme et Marti n’a rien pu faire pour éviter la Hitech au ralenti. Dans le même temps, Hadjar abandonne dans les graviers.

Après quelques tours derrière la voiture de sécurité, la course reprend ses droits. Tandis que les Invicta de Bortoleto et Maini sont en lutte, Bearman sort de la piste mais parvient à continuer. Les pilotes ART sont tous deux rapides, mais se rencontrent en chemin : O’Sullivan et Martins s’accrochent au 16è tour, ce qui entraine une nouvelle voiture de sécurité virtuelle. Bearman a également abandonné en bord de piste.

La fin de la course se jouera finalement au chronomètre, et non au nombre de tours. Jamais inquiété, Antonelli décroche son premier podium en F2, et par la même occasion sa première victoire. Zane Maloney fait son retour sur le podium en deuxième position. La lutte entre les deux Invicta se poursuit jusqu’au drapeau à damiers, et c’est Bortoleto qui franchit la ligne en premier, trois dixièmes devant Maini. Colapinto se classe cinquième devant Crawford et Hauger. Parti 22è, Stanek empoche le dernier point à la huitième place.