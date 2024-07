F2, Grande-Bretagne, Course Principale : Hadjar s’impose et prend la tête du championnat

Par Camille Komaël 7 juillet 2024 - 14:39





Une légère pluie tombe sur Silverstone au moment où la course est sur le point de démarrer, mais les pilotes ont tous chaussé des pneus slicks. Bortoleto part en tête à queue lors du tour de formation mais parvient à rejoindre le peloton sans autre encombre. En pole, Hadjar ne prend pas le meilleur des départs et se fait dépasser par Martins et Bearman. Plus loin derrière, la monoplace d’Antonelli a été touchée et l’Italien est contraint à l’abandon. La voiture de sécurité entre en piste, mais quand elle retourne aux stands Aron et Dürksen s’accrochent : la voiture de sécurité revient car Dürksen est dans les graviers. Aron écopera quant à lui de dix secondes de pénalité.

La course reprend enfin ses droits et Martins mène donc devant Bearman et Hadjar, ce dernier mettant la pression sur le Britannique. Cela va porter ses fruits puisque Bearman sort trop large peu avant son arrêt aux stands, laissant Hadjar passer et avoir ainsi l’avantage avant leur changement de pneus. Derrière eux, Maloney double Bortoleto. C’est ensuite au tour de Martins et Bortoleto de s’arrêter passer en pneus durs, et l’arrêt est plutôt lent chez ART, mais Martins ressort tout de même devant Hadjar. Alors que Maloney sort de son emplacement aux stands, Crawford démarre sous son nez et lui coupe la trajectoire, obligeant Maloney à bloquer les roues pour éviter l’accrochage. Crawford écope pour cela d’une pénalité de cinq secondes, qui se révèlera décisive dans la lutte pour la victoire.

Pour l’instant, Martins et Hadjar bataillent, Hadjar sortant hors piste à Stowe et perdant ainsi du temps. Mais le pilote Campos est plus rapide et revient de nouveau sur la ART : tous deux sont une nouvelle fois côte à côte, mais leur bagarre a permis à Crawford et Maloney de revenir. Cette fois c’est Martins qui sort trop large et perd trois places, alors que Hadjar se fait dépasser par Crawford dans la foulée ! Mais n’oublions pas que Crawford a une pénalité de cinq secondes...

En tête, Colapinto est sur une stratégie alternative et il chausse les pneus tendres à six tours de l’arrivée : cela lui permettra de doubler Martins. Bortoleto dépasse quant à lui Bearman. Crawford pousse pour creuser l’écart de cinq secondes qui lui permettrait de conserver la victoire, mais il n’arrivera pas à prendre tant d’avance.

Si c’est bien Crawford qui franchit la ligne d’arrivée en premier, la victoire revient à Hadjar, qui s’empare du même coup de la tête du championnat, Aron terminant douzième. Maloney est classé deuxième, seulement un dixième devant Crawford ! Les pneus tendres de Colapinto n’ont pas tenu le coup et il finit quatrième, talonné par Martins. Sixième, Bortoleto devance Bearman et Fittipaldi tandis que les derniers points reviennent à Hauger et Marti.