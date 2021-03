F2, Essais : Début des essais de Bahreïn ce lundi

Les monoplaces de Formule 2 reprendront la piste dès demain là-même où s’était achevée la saison 2020 avec le sacre de Mick Schumacher, sur le circuit de Bahreïn, pour trois jours d’essais. Chaque jour, il y aura deux sessions de trois heures, de 9h à 12h et de 14h à 17h, heure locale. Les équipes auront le choix entre pneus durs ou tendres, les mêmes qu’ils auront lors de la première manche à la fin du mois, sur le même circuit.

Qui succèdera à Mick Schumacher en 2021 ? Son ex-coéquipier de chez PREMA, Robert Swhartzman, fait figure de favori, lui qui a terminé quatrième au championnat et qui voit tous ses ex-rivaux devant lui en 2020 quitter la catégorie (Schumacher, Ilott et Tsunoda). Chez PREMA, le Russe sera accompagné par le champion de F3 de 2020, Oscar Piastri. Sixième l’an passé, Zhou a remplié pour une troisième saison chez UNI-Virtuosi et espère bien avoir également son mot à dire, même s’il aura fort à faire avec son brillant nouveau coéquipier Felipe Drugovich. Christian Lundgaard est resté chez ART et après une première saison plutôt réussie, lui aussi vise le titre. Il aura un prometteur coéquipier, en la personne de Théo Pourchaire, vice-champion F3 et plus jeune pilote à disputer une course de F2 l’an passé. Il faudra aussi compter, on l’espère, avec Marcus Armstrong chez DAMS

D’autres duos s’annoncent également intéressants à suivre, comme ceux de chez Carlin (Daruvala et Ticktum) et Hitech (Vips et Lawson), tandis que HWA, bonne dernière l’an passé, aura plus de mal à bien figurer avec deux débutants dans ses rangs, à savoir Matteo Nannini et Alessio Deledda. D’autres débutants sont à signaler, comme David Beckmann, Bent Viscaal et Gianluca Petecof.

Enfin, un siège reste encore à pourvoir, celui de MP Motorsport aux côtés de Lirim Zendeli : pour ces essais de Bahreïn, c’est Richard Verschoor qui aura le volant, mais rien n’est encore décidé pour le week-end d’ouverture du championnat ou le reste de la saison.