F2, Essais de Barcelone, Jour 3 : Drugovich termine en tête

Session du matin

Contrairement à hier, il n’y a pas de soleil ce matin à Barcelone, mais de gros nuages noirs. Des gouttes de pluie ont même été senties en fin de matinée. Après un tour d’installation, les pilotes ont fait usage de leur dernier train de pneus mediums neufs après une heure d’essais. Il y a eu un bref drapeau rouge quand Deledda est parti en tête à queue au premier virage, mais dès que l’action a repris, c’est Felipe Drugovich qui a pris la première position avec l’UNI-Virtuosi. Il est le premier - et le seul - à passer sous la barre de la minute 28 : 1.27.945, ce temps ne sera plus battu.

Lundgaard et Zendeli sont partis faire une simulation de qualifications, mais ni l’un ni l’autre ne réussissent à mettre bout à bout leurs meilleurs secteurs et ils échouent derrière le Brésilien. C’est ensuite le tour de Piastri sur sa PREMA de réaliser une simulation de tour qualif avec des pneus mediums neufs : cela lui permet de se hisser au deuxième rang.

Derrière Drugovich, Piastri et Lundgaard, on retrouve les deux Hitech de Lawson et Vips, séparées seulement par 11 millièmes. Théo Pourchaire termine la matinée à la sixième position, devant Shwartzman et Viscaal. Zendeli est neuvième à un millième du Néerlandais et devant Zhou. La session se conclut par un drapeau rouge suite à l’arrêt en piste de la Carlin de Jehan Daruvala au virage 11.

Session de l’après-midi

Le soleil est de retour alors que les équipes se concentrent sur les longs relais, comme chaque après-midi. Les deux HWA de Nannini et Deledda se retrouvent inhabituellement aux premières positions. La session est interrompue dans la première heure quand Lawson part taper le mur au virage 5. Le Néo-Zélandais parvient à reprendre la piste... mais son Hitech stoppe en piste entre les virages 8 et 9 alors qu’il ne restait plus que 15 minutes dans la session.

Un troisième drapeau rouge est venu interrompre le roulage de l’après-midi quand Verschoor a dû arrêter sa monoplace au virage 7. Bent Viscaal améliore régulièrement ses chronos, et cela finit par payer au classement puisqu’il s’empare du meilleur chrono de la session en fin de séance, en 1.30.280.

Derrière Viscaal, on retrouve donc Nannini, puis bien plus loin Marino Sato. Les pilotes suivants sont en 1.32, puis 1.33 : Deledda quatrième, suivi par Armstrong, Zendeli et Nissany. Shwartzman se classe huitième devant Lawson et Piastri.

Rendez-vous pour les prochaines courses de F2 à Monaco, dans un mois.

Matin

1 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:27.945 21

2 Oscar Piastri PREMA Racing 1:28.105 23

3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.285 43

4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.422 39

5 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.433 25

6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.484 44

7 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:28.491 31

8 Bent Viscaal Trident 1:28.736 38

9 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.737 35

10 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.755 24

11 Roy Nissany DAMS 1:28.906 33

12 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.972 35

13 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.973 29

14 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.992 21

15 Dan Ticktum Carlin 1:28.993 36

16 Jehan Daruvala Carlin 1:29.032 35

17 Marino Sato Trident 1:29.182 51

18 Marcus Armstrong DAMS 1:29.678 31

19 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.744 38

20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:30.166 36

21 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:32.096 37

22 Matteo Nannini HWA RACELAB - - 6

Après-midi

1 Bent Viscaal Trident 1:30.280 30

2 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.346 59

3 Marino Sato Trident 1:30.943 22

4 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:32.183 55

5 Marcus Armstrong DAMS 1:33.199 44

6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:33.271 47

7 Roy Nissany DAMS 1:33.529 55

8 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:33.572 50

9 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:33.782 24

10 Oscar Piastri PREMA Racing 1:33.816 57

11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.308 49

12 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.502 57

13 Gianluca Petecof Campos Racing 1:34.515 43

14 Richard Verschoor MP Motorsport 1:34.540 37

15 Jehan Daruvala Carlin 1:34.693 43

16 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:34.709 45

17 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.883 45

18 Dan Ticktum Carlin 1:35.075 44

19 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.088 54

20 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:35.106 50

21 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:35.120 44

22 David Beckmann Charouz Racing System 1:35.310 60