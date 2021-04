F2, Essais de Barcelone, Jour 2 : Verschoor place sa MP en tête

Session du matin

Contrairement à hier, la séance a débuté sous le soleil, ce qui a donné l’occasion à certaines équipes de faire des simulations de qualifications. Mais au début de la matinée, les pilotes sont sortis en pneus durs et Zendeli était alors le plus rapide, avant que Boschung ne s’installe en haut de la feuille des temps, deux dixièmes devant l’Allemand.

A mi-séance, vers 10h30, les pilotes sont passés en pneus medium, mais leurs relais ont été interrompus par un drapeau rouge quand Roy Nissany est parti en tête à queue au virage 3 et est resté coincé dans les graviers. Quand la session reprend, Drugovich est le premier à passer sous la minute 29 sur un tour, puis Armstrong fait de même. Avec des pneus mediums neufs, Verschoor bat le chrono de Drugovich et place sa MP Motorsport en haut de la hiérarchie, en 1.28.280. Boschung parvient à s’intercaler entre le Néerlandais et le Brésilien en fin de séance.

Viscaal termine la session du matin en cinquième position, à seulement 5 millièmes de Marcus Armstrong et devant Nissany et Pourchaire. On retrouve également Zendeli, Lundgaard et Lawson dans le top 10.

Session de l’après-midi

Gianluca Petecof commence l’après-midi en plaçant sa Campos en première position, mais le temps est lent par rapport à ceux du matin : 1.30.684. Il faut dire que l’après-midi, les équipes se sont plutôt concentrées sur les longs relais et la récolte de données. Ils ont été interrompus à trois reprises, dont deux fois à cause d’Alessio Deledda, qui est parti à la faute d’abord au virage 12, puis au première virage. Le troisième drapeau rouge a été causé par Robert Shwartzman qui a dû arrêter sa PREMA au virage 3. Le problème n’était pas très important puisque le Russe a pu ressortir ensuite.

Ce sont les Charouz de Beckmann et Samaia qui s’installent aux deux premières positions, tournant en 1.29. Verschoor continue sur sa bonne lancée en finissant en troisième place, devant Petecof, Drugovich et Zendeli. Nanni termine septième et Lundgaard huitième, tandis que Boschung et Shwartzman complètent le top 10.

Demain aura lieu la dernière journée d’essais à Barcelone.

Matin

1 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.280 51

2 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.474 32

3 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:28.544 45

4 Marcus Armstrong DAMS 1:28.670 35

5 Bent Viscaal Trident 1:28.675 39

6 Roy Nissany DAMS 1:28.698 36

7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.766 48

8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.801 41

9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.805 49

10 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.810 40

11 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.872 53

12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.880 50

13 Jehan Daruvala Carlin 1:28.884 32

14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.929 37

15 Dan Ticktum Carlin 1:29.012 34

16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:29.059 25

17 Marino Sato Trident 1:29.175 32

18 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:29.260 24

19 Guliherme Samaia Charouz Racing System 1:30.125 49

20 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.194 44

21 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.855 27

22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:32.721 26

Après-midi

1 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.384 37

2 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:29.510 36

3 Richard Verschoor MP Motorsport 1:29.951 35

4 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.684 45

5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:30.837 59

6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.928 33

7 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.033 40

8 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:33.557 61

9 Ralph Boschung Campos Racing 1:34.356 41

10 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:34.363 44

11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:34.497 59

12 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:34.658 49

13 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:34.668 51

14 Bent Viscaal Trident 1:34.711 43

15 Roy Nissany DAMS 1:34.806 59

16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:34.907 41

17 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:35.052 55

18 Marino Sato Trident 1:35.196 45

19 Marcus Armstrong DAMS 1:35.270 50

20 Jehan Daruvala Carlin 1:35.278 39

21 Dan Ticktum Carlin 1:35.607 39

22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:36.174 43