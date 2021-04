F2, Essais de Barcelone, Jour 1 : Lundgaard le plus rapide

La Formule 2 est en plein milieu d’une très longue pause entre les premières manches disputées à Bahreïn il y a bientôt un mois, et les prochaines qui auront lieu à Monaco dans un mois. Trois jours d’essais à Barcelone ont été prévus, qui font suite à deux jours d’essais pour la F3. Le matin a cependant mal commencé avec du brouillard, qui a empêché les pilotes de réellement tourner, mis à part un tour d’installation.

Une fois le brouillard levé et le beau temps installé, ce sont les Campos et les MP qui ont pris les premières la piste, avant que la Carlin de Jehan Daruvala ne stoppe au premier virage et entraîne le premier drapeau rouge. Le second intervient un peu plus tard, quand Piastri gare sa PREMA au virage 3. Quand la piste redevient dégagée, c’est Lundgaard sur sa ART qui signe le meilleur chrono en 1.29.606, un peu plus de deux dixièmes devant Vips.

Un troisième drapeau rouge interrompt la session quand Gianluca Petecof part en tête à queue entre les virages 2 et 3, plantant sa Campos dans les graviers. La séance reprend et c’est Drugovich qui se hisse à la deuxième place tandis que Lawson suit son coéquipier Vips en se plaçant quatrième devant Zendeli. Zhou termine en sixième position à seulement 5 millièmes de l’Allemand, tandis qu’Armstrong est septième devant Boschung et Piastri. Dixième chrono, Richard Verschoor est le pilote qui a accompli le plus de tours ce matin, 40.

L’après-midi, les MP sont les premières à revenir en piste, Verschoor étant cette fois plus rapide que Zendeli. Verschoor s’est concentré sur des longs relais, mais la séance a tourné court pour Lirim Zendeli, qui a perdu le contrôle de sa monoplace et a tapé les barrières : l’Allemand n’a par conséquent fait que six tours cet après-midi. Un autre drapeau rouge a interrompu cette séance, quand Nissany a tapé le mur avec sa DAMS au virage 9.

C’est Lundgaard qui déloge Verschoor de la première place, après un seul tour rapide, plus lent que ce matin. Lawson s’est brièvement placé troisième, mais c’est finalement le coéquipier de Lundgaard chez ART, Théo Pourchaire, qui termine l’après-midi en troisième position, à trois dixièmes du Danois.

Armstrong signe le quatrième chrono de l’après-midi, devant Lawson, Boschung et Zendeli (malgré sa sortie). Beckmann, Vips et Drugovich concluent le top 10.

Matin

1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:29.594 34

2 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:29.772 26

3 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:29.988 26

4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:30.006 26

5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.078 39

6 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:30.083 27

7 Marcus Armstrong DAMS 1:30.158 26

8 Ralph Boschung Campos Racing 1:30.259 31

9 Oscar Piastri PREMA Racing 1:30.425 21

10 Richard Verschoor MP Motorsport 1:30.519 40

11 Dan Ticktum Carlin 1:30.598 34

12 Jehan Daruvala Carlin 1:30.674 31

13 Roy Nissany DAMS 1:30.723 26

14 Marino Sato Trident 1:30.727 19

15 Bent Viscaal Trident 1:30.727 33

16 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:30.738 33

17 Gianluca Petecof Campos Racing 1:30.882 30

18 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.953 30

19 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.973 32

20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:31.305 31

21 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:31.435 27

22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:37.100 7

Après-midi

1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:29.827 45

2 Richard Verschoor MP Motorsport 1:30.165 45

3 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:30.167 42

4 Marcus Armstrong DAMS 1:30.617 46

5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:30.739 41

6 Ralph Boschung Campos Racing 1:30.755 41

7 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:30.767 6

8 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.824 31

9 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:30.956 39

10 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:31.075 43

11 Bent Viscaal Trident 1:31.198 36

12 Oscar Piastri PREMA Racing 1:31.350 24

13 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:31.440 23

14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:31.532 40

15 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:31.575 31

16 Marino Sato Trident 1:34.503 40

17 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:34.629 7

18 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:34.783 51

19 Jehan Daruvala Carlin 1:35.511 47

20 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:35.787 35

21 Dan Ticktum Carlin 1:35.865 46

22 Roy Nissany DAMS 1:36.166 14