F2, Essais de Bahreïn, J3 : Ghiotto signe le meilleur chrono de la semaine

Alors que - comme les jours précédents - la matinée est consacrée aux longs relais et aux simulations de course en vue des courses qui auront lieu sur ce même circuit dans un peu plus de deux semaines, c’est Jehan Daruvala qui est en haut de la feuille des temps, en 1.43.428. Les pilotes effectuant un grand nombre de tours, avec le plein d’essence et des pneus usés, personne ne viendra prendre la première position à l’Indien. Alesi le suit à seulement dix millièmes, tandis que Tsunoda, Markelov et Delétraz sont les seuls autres pilotes à être à moins d’une seconde de Daruvala.

La toute dernière session de ces essais de pré-saison débute alors que le soleil se couche sur le circuit. Robert Shwartzman décide de se montrer avec sa PREMA et signe le meilleur temps, avant d’être battu par son coéquipier Mick Schumacher. Un mano a mano commence alors entre les deux pilotes PREMA, qui chacun leur tour améliorent leur chrono respectif et s’échangent la première place.

Plus expérimentés qu’eux, Luca Ghiotto et Jack Aitken réussissent à tourner plus vite et ils s’installent aux deux premières positions. L’Italien en profite pour battre le chrono réalisé hier par Jehan Daruvala et ainsi signer le meilleur temps de la semaine. En toute fin de séance, le débutant Felipe Drugovich effectue un dernier tour lancé, s’installant en deuxième place.

Luca Ghiotto termine donc en tête devant Drugovich, suivi de Aitken et Mick Schumacher. Matsushita signe le cinquième temps, devant Mazepin, Shwartzman et Delétraz. Gelael et Ilott complètent le top 10.

Le prochain rendez-vous avec la F2 aura lieu sur ce même circuit de Bahreïn, pour la première manche de la saison du 20 au 22 mars.