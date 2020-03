F2, Essais de Bahreïn, J1 : Piquet termine en tête

Après les premiers essais de F3, ça a été le tour des F2 de prendre la piste en milieu de journée. Les chronos n’étaient alors pas vraiment significatifs puisque beaucoup d’écuries ont préféré faire de très courts relais sans aller vite pour récolter des données. Certains pilotes ont quand même accéléré la cadence, et Matsushita a été le premier à tourner en moins d’une minute 44 sur un tour, devant son coéquipier de chez MP Motorsport, Felipe Drugovich.

Souvent le plus rapide lors des essais hivernaux, Louis Delétraz n’a pas failli à sa réputation, et c’est lui qui déloge le Japonais de la première place, en tournant en 1.43.583. Derrière les deux pilotes expérimentés, c’est finalement le débutant Daruvala qui a pris la troisième position au classement final de la session du matin, de très peu devant les Brésiliens Piquet et Drugovich.

Au début de la deuxième session, c’est encore une fois Louis Delétraz qui signe le meilleur chrono, avant d’être battu par Ilott. Un premier drapeau rouge vient interrompre la séance, quand Mazepin fait un tête à queue en piste après s’être battu avec Ticktum.

Marcus Armstrong est le plus rapide quand la session reprend, battant le meilleur temps réalisé le matin par Delétraz... mais le Suisse veille au grain et reprend la première place quelques instants plus tard. Beaucoup de pilotes se concentrent alors sur les longs relais, laissant le pilote Charouz en haut de la feuille des temps... jusqu’à 45 minutes du drapeau à damiers.

Matsushita tourne en 1.42.070 et s’empare du meilleur chrono de la journée, tandis qu’Armstrong échoue à trois dixièmes. Daruvala n’est lui qu’à un dixième du Japonais... mais un nouveau drapeau rouge interrompt leur progression. Cette fois c’est Luca Ghiotto qui est arrêté sur la piste.

En toute fin de session, Pedro Piquet est l’unique pilote à réussir à tourner sous la minute 42 sur un tour : c’est lui le plus rapide de la journée en 1.41.877. Il devance Matsushita, Daruvala, Nissany et Armstrong. On retrouve également dans le top 10 Sean Gelael, Tom Dillmann (qui a remplacé Sato chez Trident sur la session de l’après-midi), Louis Delétraz, Artem Markelov et Yuki Tsunoda.