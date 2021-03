F2, Essais à Sakhir, Jour 3 : Armstrong conclut les essais en tête

Après avoir terminé troisième hier matin, Marcus Armstrong a aujourd’hui placé sa DAMS en haut de la feuille des temps, toujours lors de la session matinale, son chrono de 1.42.173 lui permettant également de signer le meilleur temps de la journée. Au total, sur les trois jours d’essais, c’est Christian Lundgaard et sa ART qui détiennent le meilleur chrono, signé mardi matin, en 1.41.697.

Session du matin

C’est la dernière journée d’essais avant le premier week-end de course, et les pilotes ne veulent pas perdre ce temps qui est précieux, c’est pourquoi ils sortent tous en piste rapidement ce matin avec leurs derniers trains de gomme neufs. Si c’est Vips qui signe le premier chrono de référence en 1.42.224, l’Estonien de chez Hitech ne reste pas longtemps en première position, puisque son coéquipier Liam Lawson le bat de seulement 6 millièmes. Tous deux finissent la session deuxième et troisième, puisque Marcus Armstrong les bat de moins d’un dixième.

Non loin derrière, à seulement deux centièmes des Hitech, on trouve la UNI-Virtuosi de Guanyu Zhou, quatrième chrono, tandis que le débutant de chez MP Motorsport, Lirim Zendeli, se classe cinquième. Robert Swhartzman ne loupe le top 5 que de 3 millièmes.

Les chronos sont tous très serrés et les 17 premiers pilotes ne sont séparés que par une seconde à la fin de cette séance du matin, l’écart entre le premier - Armstrong - et le dixième - Drugovich - n’étant même que de cinq dixièmes. Entre la septième et la neuvième place, on retrouve Boschung, Verschoor et Piastri.

Session de l’après-midi

Les derniers trains de pneus neufs ayant été utilisés le matin, l’après-midi est consacré aux longs relais et aux dernières récoltes de données avant le lancement officiel de la saison d’ici une quinzaine de jours. Seulement quatre pilotes sortent des stands au feu vert, avec Zendeli qui se positionne en haut de la feuille des temps. Les chronos sont bien moins bons, puisque la majorité des pilotes tourne au mieux dans les 1 minute 48 secondes, tandis que le meilleur temps de Zendeli est de 1.47.3.05, ce qui sera bon au final pour une quatrième place.

Revenant en F2 cette saison, Ralph Boschung fait parler son expérience et prend le meilleur chrono de l’après-midi en 1.44.905. Son coéquipier de chez Campos, Gianluca Petecof, le suit en deuxième position grâce à un tour rapide effectué dans le dernier quart d’heure. Dans les derniers instants, Roy Nissany parvient également à améliorer pour se placer au troisième rang.

Derrière eux, on retrouve Robert Shwartzman, qui est resté longtemps deuxième derrière Boschung malgré son travail sur les longs relais. Le Russe devance Lirim Zendeli et son coéquipier de chez PREMA, Oscar Piastri. Lawson et Pourchaire terminent l’après-midi en septième et huitième position tandis que Verschoor et Samaia complètent ce dernier top 10 des essais hivernaux.

Place maintenant au premier week-end de course, d’ici quinze jours, avec un nouveau format et trois courses au programme.

Matin :

1 Marcus Armstrong DAMS 1:42.173 22

2 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.218 13

3 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.224 36

4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:42.246 47

5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.356 22

6 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.359 20

7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.427 23

8 Richard Verschoor MP Motorsport 1:42.522 24

9 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.527 22

10 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.570 45

11 David Beckmann Charouz Racing System 1:42.587 48

12 Roy Nissany DAMS 1:42.590 25

13 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.595 40

14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.674 40

15 Bent Viscaal Trident 1:42.815 34

16 Marino Sato Trident 1:42.920 43

17 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:43.159 31

18 Gianluca Petecof Campos Racing 1:43.219 24

19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.283 47

20 Dan Ticktum Carlin 1:43.496 24

21 Jehan Daruvala Carlin 1:43.585 24

22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:45.076 36

Après-midi :

1 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.905 59

2 Gianluca Petecof Campos Racing 1:45.537 55

3 Roy Nissany DAMS 1:46.104 60

4 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:47.146 53

5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:47.307 60

6 Oscar Piastri PREMA Racing 1:47.326 53

7 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:47.409 39

8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.426 42

9 Richard Verschoor MP Motorsport 1:47.598 57

10 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:47.698 43

11 Marcus Armstrong DAMS 1:47.891 61

12 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:47.893 39

13 Dan Ticktum Carlin 1:47.965 64

14 Jehan Daruvala Carlin 1:48.128 61

15 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:48.332 39

16 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:48.446 50

17 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:48.456 36

18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:48.487 41

19 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:48.613 43

20 Bent Viscaal Trident 1:48.630 41

21 Marino Sato Trident 1:48.926 41

22 David Beckmann Charouz Racing System 1:50.048 33