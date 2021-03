F2, Essais à Sakhir, Jour 2 : Lundgaard meilleur temps

Après la surprise Beckmann hier, c’est un pilote plus attendu aux avant-postes cette saison qui a signé le meilleur chrono aujourd’hui, puisqu’il s’agit de Christian Lundgaard, septième au championnat l’an dernier et pilotant pour la très bonne équipe ART. Le pilote du programme junior d’Alpine a signé un meilleur temps en 1.41.697, plus de trois dixièmes devant Bent Viscaal, débutant chez Trident.

Session du matin

Dès les premiers tours, Lundgaard s’installe en haut de la feuille des temps, avant que la session ne soit interrompue par un drapeau rouge, causé par Alessio Deledda à cause de soucis mécaniques sur sa HWA. Après l’interruption, Théo Pourchaire sur l’autre ART s’est placé en troisième position, avant de chuter un peu au classement quand il a commencé à travailler sur les longs relais.

C’est un autre débutant qui lui vole la vedette : Bent Viscaal se place en deuxième position vers la mi-session. Le jeune néerlandais doit en effet avoir à cœur d’impressionner son équipe Trident, qui ne l’a pour l’instant confirmé que pour le week-end de Bahreïn.

Marcus Armstrong continue son acclimatation chez DAMS, et le Néo-Zélandais termine la matinée troisième, seulement un centième derrière Viscaal. Son rival de la Ferrari Driver Academy, Robert Swhartzman, se classe lui pour la première fois de ces essais dans le top 10, en occupant la cinquième position au final, pris en sandwich entre les deux Hitech de Lawson et Vips. Nissany, Piastri et Sato complètent le top 10 du matin.

Séance de l’après-midi

Si ce matin quelques équipes ont réalisé des simulations de qualifications, l’après-midi l’heure était donc aux longs relais et à la récolte de données. Seulement 13 voitures prennent la piste quand la session démarre, et Guilherme Samaia est le plus rapide.

Un nouveau drapeau rouge interrompt la session quand Gianluca Petecof s’arrête au virage 13. Une fois a Campos évacuée, le reste du peloton se décide à sortir des stands, mais les temps au tour restent en-dessous de ceux du matin, avec Verschoor s’emparant du meilleur chrono en 1.45.018, avant d’améliorer d’une seconde. Deux autres drapeaux rouges viendront perturber la séance de l’après-midi, avec les arrêts en piste de Lawson et Zhou, même si tous deux ont pu revenir en piste par la suite.

C’est dans les tous derniers instants que le classement change, avec Ticktum qui prend le meilleur temps, passant sous la minute 44 sur un tour. Son coéquipier Jehan Daruvala le suit au classement mais ne peut pas battre le Britannique. Derrière les deux Carlin, on retrouve Zhou, puis Samaia, Drugovich et Boschung. Verschoor termine septième devant Petecof, qui pourtant n’a pu réaliser que 10 tours, alors que Beckmann et Viscaal sont neuvième et dixième.

Matin :

1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:41.697 39

2 Bent Viscaal Trident 1:42.028 28

3 Marcus Armstrong DAMS 1:42.038 26

4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.256 28

5 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.257 27

6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.299 22

7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:42.347 42

8 Roy Nissany DAMS 1:42.419 31

9 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.462 32

10 Marino Sato Trident 1:42.997 27

11 Dan Ticktum Carlin 1:43.158 35

12 Ralph Boschung Campos Racing 1:43.206 40

13 Jehan Daruvala Carlin 1:43.616 35

14 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.954 48

15 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.997 38

16 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.346 31

17 Richard Verschoor MP Motorsport 1:44.485 31

18 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:44.575 50

19 Gianluca Petecof Campos Racing 1:45.419 33

20 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:45.865 46

21 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:45.865 20

22 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:46.413 13

Après-midi :

1 Dan Ticktum Carlin 1:42.185 36

2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.619 36

3 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:43.114 30

4 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.129 40

5 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:43.194 34

6 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.320 25

7 Richard Verschoor MP Motorsport 1:44.335 20

8 Gianluca Petecof Campos Racing 1:44.569 10

9 David Beckmann Charouz Racing System 1:44.640 19

10 Bent Viscaal Trident 1:44.879 42

11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:45.052 21

12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:46.913 45

13 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.429 47

14 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:47.497 47

15 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:47.614 33

16 Marcus Armstrong DAMS 1:47.900 44

17 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:47.904 30

18 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:48.814 39

19 Roy Nissany DAMS 1:48.974 42

20 Marino Sato Trident 1:49.501 30

21 Oscar Piastri PREMA Racing 1:49.824 32

22 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:50.445 18