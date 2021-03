F2, Essais à Sakhir, Jour 1 : Beckmann devance Ticktum

A l’issue de cette journée d’essais, on attendait plutôt un pilote expérimentée, ou une équipe du haut de tableau avec le meilleur chrono, mais il n’en est rien puisque c’est le débutant de l’équipe Charouz Racing System qui a terminé meilleur temps grâce à son chrono de l’après-midi, battant de deux dixièmes celui du matin de Dan Ticktum.

Séance du matin

Si les pilotes ont rapidement pris la piste ce matin, c’était surtout d’abord pour des tours d’installation, et ils sont bien vite rentrés aux stands pour travailler sur les voitures. Un drapeau rouge a interrompu cette session quand Richard Verschoor a arrêté sa MP Motorsport avant le virage 14. Alors que sa voiture était ramenée aux stands, son coéquipier Lirim Zendeli signait le meilleur chrono en 1.44.451. Mais le jeune allemand n’est pas longtemps resté en haut de la feuille temps temps, même s’il a réussi à terminer la séance à une belle quatrième place.

Liam Lawson est également un débutant qui a impressionné ce matin, étant le premier à passer sous la barre de la minute 44 sur un tour, ce qui lui suffira pour terminer la matinée en deuxième position. C’est à la fin de la séance du matin que Ticktum s’est emparé du meilleur chrono, battant Lawson de 6 dixièmes. Le coéquipier du Britannique, Jehan Daruvala, a terminé troisième, confirmant la bonne forme des Carlin sur ce circuit, entrevue fin 2020.

On trouve trois autres débutants dans le top 10, avec Piastri et Viscaal 7è et 8è et Beckmann 10è. Vips et Samaia sont en cinquième et sixième position tandis qu’Armstrong se classe neuvième.

Séance de l’après-midi

Les deux monoplaces de chez MP Motorsport étaient les premières à prendre la piste, Zendeli et Verschoor enchainant les tours rapides, avant d’ensuite se concentrer sur les longs relais et être exclus du top 10 au final. A la mi-séance, c’est la PREMA d’Oscar Piastri qu’on trouve en haut de la feuille des temps, mais lui aussi travaille ensuite sur les longs relais et chutera au sixième rang au final.

Une des grosses surprises de la saison 2020 a été Felipe Drugovich et ses performances impressionnantes au volant de sa modeste MP Motorsport. Le Brésilien est passé chez UNI-Virtuosi et semble bien s’habituer à sa nouvelle machine : après avoir brièvement détenu le meilleur chrono, il finit l’après-midi en quatrième position.

Les deux ART ont eu un après-midi productif et terminent en deuxième et troisième position, avec Lundgaard de très peu - l’écart est de 0.063 secondes... - devant son jeune équipier Théo Pourchaire. Aucun d’eux n’a réussi à battre David Beckmann, qui est le seul à être passé sous la minute 43 sur un tour, et - grâce à son meilleur chrono de l’après-midi - s’empare du meilleur temps absolu de la journée.

On retrouve aussi dans les dix premiers Jüri Vips en cinquième position, Marino Sato septième tandis que Viscaal et Zhou complètent le top 10 derrière Lawson.

Matin :

1 Dan Ticktum Carlin 1:43.021 14

2 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:43.621 17

3 Jehan Daruvala Carlin 1:43.761 15

4 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.095 35

5 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:44.143 16

6 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:44.332 31

7 Oscar Piastri PREMA Racing 1:44.346 8

8 Bent Viscaal Trident 1:44.408 19

9 Marcus Armstrong DAMS 1:44.480 13

10 David Beckmann Charouz Racing System 1:44.529 31

11 Marino Sato Trident 1:44.620 15

12 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:44.706 25

13 Richard Verschoor MP Motorsport 1:44.859 38

14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:44.880 21

15 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:45.038 19

16 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:45.060 18

17 Roy Nissany DAMS 1:45.471 18

18 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:45.486 26

19 Ralph Boschung Campos Racing 1:45.496 24

20 Gianluca Petecof Campos Racing 1:46.362 27

21 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:48.816 28

22 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:58.546 7

Après-midi :

1 David Beckmann Charouz Racing System 1:42.844 19

2 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:43.534 32

3 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.570 36

4 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:43.871 28

5 Jüri Vips Hitech 1:44.079 18

6 Oscar Piastri PREMA Racing . 21

7 Marino Sato Trident 1:44.279 38

8 Liam Lawson Hitech 1:44.280 24

9 Bent Viscaal Trident 1:44.314 40

10 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:44.322 28

11 Marcus Armstrong DAMS 1:44.331 34

12 Roy Nissany DAMS 1:44.581 23

13 Robert Swhartzman PREMA Racing 1:44.678 18

14 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:45.010 36

15 Richard Verschoor MP Motorsport 1:45.134 39

16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:45.189 16

17 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:45.316 27

18 Ralph Boschung Campos Racing 1:45.561 17

19 Gianluca Petecof Campos Racing 1:46.238 33

20 Dan Ticktum Carlin 1:48.885 24

21 Alessio Deledda HWA RACELAB 1:48.990 19

22 Jehan Daruvala Carlin 1:49.637 26