F2, Espagne, Course Sprint : Martins de bout en bout

Après une séance de qualifications palpitante lors de laquelle le leader du championnat Paul Aron a décroché sa première pole en F2, seulement 2 millièmes devant Crawford et 6 millièmes devant Colapinto, c’est l’heure de la course sprint. La grille étant inversée par rapport au top 10 des qualifications, c’est Kush Maini qui est en pole devant Victor Martins. Mais l’Indien loupe son départ et perd des positions alors que Martins s’empare de la tête de la course devant Miyata.

Aron a déjà gagné quatre places et pointe en sixième position, tandis que Maini dépasse Correa pour le gain de la troisième place, son coéquipier Bortoleto s’engouffrant également dans la brèche. Miyata se rapproche de Martins mais ne l’attaque pas encore tandis qu’Hadjar essaie lui de dépasser Antonelli au premier virage : l’Italien ferme pour l’instant la porte.

Alors que les pilotes gèrent leurs pneumatiques durs, les PREMA sont en difficulté : déjà loin au classement, Bearman se fait dépasser par les concurrents derrière lui, alors qu’Antonelli sort des points, Hadjar et Crawford le doublant en l’espace de deux virages. Devant, Martins commence à creuser un petit écart sur Miyata et se met hors de portée de la zone DRS du Japonais.

Correa est revenu sur Bortoleto et met la pression sur le Brésilien pour la dernière place sur le podium, mais pour l’instant le pilote Invicta résiste. Crawford est rapide et double Hadjar avant de se rapprocher d’Aron, sans réussir à doubler l’Estonien. Bortoleto craque ensuite face à Correa, puis contre Aron, et perd ainsi deux positions.

Devant, Victor Martins s’impose ! Le Français connait une saison difficile, voit-il enfin le bout du tunnel ? Arrivé deuxième, Miyata chute au huitième rang suite à une pénalité. Maini et Correa complètent alors le podium : c’est émouvant pour Correa, ceci étant son retour sur un podium de F2 depuis l’accident de Spa en 2019. Mais il sera pénalisé après la course pour non respect des limites de la piste, comme Antonelli et de nombreux autres pilotes. Par conséquent, c’est Paul Aron qui termine troisième et qui accroit encore son avance au championnat. Crawford se classe quatrième, devant Bortoleto et Hadjar. Les derniers points reviennent aux pénalisés Miyata et Correa.