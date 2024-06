F2, Espagne, Course Principale : Victoire de Crawford devant Colapinto

Par Camille Komaël 23 juin 2024 - 14:27





La première ligne de la grille de départ de cette course principale est occupée par Paul Aron en pole, suivi de Jak Crawford. Avant même le départ cela se passe mal pour Antonelli, qualifié cinquième, dont la PREMA cale au tour de formation : l’Italien partira finalement des stands. Aron prend un bon départ et mène devant Crawford et Colapinto, mais un peu plus loin derrière eux Hauger et Martins se touchent et terminent leur course dans les graviers. C’est l’abandon pour les deux pilotes tandis que la voiture de sécurité entre en piste.

Hadjar et Bearman ont profité du grabuge au départ pour gagner de nombreuses positions et pointent déjà respectivement au cinquième et neuvième rang. La course reprend ses droits au quatrième tour et Aron se met rapidement à l’abri du DRS de Crawford. Quelques tours plus tard, les pilotes partis en pneus durs sont déjà plus rapides, à l’image de Dürksen qui dépasse Hadjar : c’est le signal pour les autres pilotes de rentrer aux stands chausser les gommes dures.

Aron reste cependant en piste plusieurs tours de plus, et son arrêt aux stands est lent : par conséquent Crawford est juste derrière lui quand l’Estonien ressort des stands. Avec ses pneus en température, l’Américain réussit à le doubler, alors que derrière eux Bortoleto est passé devant Colapinto. La course est neutralisée quelques instants par une voiture de sécurité virtuelle, car Barnard est arrêté à l’entrée de la voie des stands.

Le drapeau repasse au vert et Aron semble proche de doubler Crawford, mais le pilote Hitech perd l’arrière de sa voiture dans le dernier virage et fait un passage dans les graviers, perdant trois positions. Derrière lui, Hadjar double Maloney avant une nouvelle voiture de sécurité virtuelle. Dürksen réalisait une belle course et était en tête, avec sa stratégie décalée, quand il est contraint à l’abandon...

Une fois la AIX évacuée, Aron récupère une des positions qu’il avait perdue en doublant O’Sullivan. Le Britannique se fait également dépasser par Hadjar au tour suivant. Devant eux, Colapinto a doublé Bortoleto et se rapproche du leader Crawford. Bortoleto semble en difficulté et Aron en profite pour lui aussi le doubler.

Il reste moins de dix tours et les pilotes qui viennent juste de s’arrêter, ceux sur une stratégie alternative, sont bien plus rapide que leurs concurrents en pneus durs usés. Ressorti huitième, Correa entame une remontée, en commençant par doubler Maloney, puis Hadjar et Bortoleto. Il a maintenant Aron et une place sur le podium dans son viseur : il dépasse la Hitech dans la ligne droite pour s’emparer de la troisième place.

On entre dans les derniers tours et il y a encore beaucoup de luttes : Hadjar vient de doubler Bortoleto, tandis que Maini est passé devant Maloney et se dirige vers son coéquipier brésilien. Bientôt les deux Invicta de Bortoleto et Maini se retrouvent en bagarre et se touchent dans le dernier tour ! Heureusement pour l’équipe, tous deux parviennent à continuer, Maini devant Bortoleto.

En tête, Crawford ne sera pas inquiété et remporte donc cette course longue de Barcelone. Colapinto et Correa complètent le podium : après sa pénalité d’hier, cette fois c’est bel et bien le retour de Juan Manuel Correa sur un podium en F2, cinq ans après son dernier. Les deux premiers au championnat, Aron et Hadjar, terminent l’un derrière l’autre en quatrième et cinquième position. Maini franchit la ligne en sixième place devant Bortoleto et Maloney. Les derniers points reviennent à Cordeel et Marti.