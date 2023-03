F2, Djeddah, Sprint : Iwasa gagne devant un impressionnant Martins

Par Camille Komaël 18 mars 2023 - 17:04





Le soleil se couche sur le circuit au moment où les monoplaces s’installent sur la grille de départ. Crawford occupe la pole position de cette grille inversée, devant Boschung. Le débutant protégé de Red Bull prend un bon départ et conserve la tête alors que Boschung est passé par Iwasa et que Bearman et Martins se livrent une belle bataille derrière. A l’entame du deuxième tour, Iwasa prend l’avantage sur Crawford pour s’emparer de la tête de la course. Plus loin derrière Maloney attaque Novalak, mais le jeune pilote de La Barbade part en tête à queue et la voiture de sécurité doit intervenir.

A la relance, Boschung fait parler son expérience et dépasse Crawford. Les ART sont en forme : Pourchaire prend l’avantage sur Doohan pendant que Martins double Maini, avant que Pourchaire à son tour ne passe Maini. Pourchaire cherche à dépasser Martins mais il bloque les roues et s’encastre dans la PREMA de Bearman, qui était devant les ART. Les deux doivent abandonner et la voiture de sécurité revient en piste alors que Pourchaire reconnaît son erreur et s’excuse immédiatement auprès de Bearman.

Au re-start, Martins attaque Crawford et passe quatrième. Le jeune Britannique est plus lent et c’est Maini qui le double un peu plus loin dans ce même tour alors qu’on est à mi-course. Si Crawford parvient à repasser Maini, l’Indien prend définitivement l’avantage à la fin du tour. Devant eux, Daruvala double Boschung, puis le Suisse repasse. Tous deux sont dans les échappements du leader Iwasa, mais également sous la menace de Martins.

A l’entame du 13è tour, Boschung se fait de nouveau dépasser par Daruvala et cette fois le Suisse de Campos ne peut répliquer. Au tour suivant, c’est Martins qui double Boschung à la toute fin de la ligne droite des stands. Daruvala tente une attaque par l’extérieur sur Iwasa mais se loupe au premier virage. Martins reste dans les roues de l’Indien de MP Motorsport mais voit les Campos de Boschung et Maini revenir sur lui.

Au 17è tour, Daruvala semble mieux placé pour prendre la tête de la course face à Iwasa, mais le Japonais se défend bien, Daruvala est gêné, et cela permet à Martins de prendre la deuxième place. Dans le dernier tour, Martins se montre pressant dans les rétros d’Iwasa mais il ne parvient pas à doubler le pilote DAMS.

Iwasa s’impose donc lors de cette course sprint, devant Victor Martins, qui partait pourtant dixième. Daruvala termine troisième devant les Campos de Boschung et Maini. Vesti est remonté sixième devant Doohan et Hauger, qui a passé Crawford juste devant le drapeau à damiers.