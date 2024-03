F2, Djeddah, Qualifications : PREMA retrouve la forme, Bearman en pole

Par Camille Komaël 7 mars 2024 - 17:22





Hauger avait signé le meilleur temps de la séance d’essais libres, perturbée par un drapeau rouge de Villagomez, qui a percuté les barrières au virage 17. La voiture du Mexicain ne peut d’ailleurs être réparée à temps pour les qualifications et à cause de cet accident le pilote Van Amersfoort ne peut participer à cette session.

C’est sous le soleil que les 21 pilotes s’élancent pour établir l’ordre de la grille de départ de la course principale de samedi. A l’issue des premiers tours chronos, on retrouve Bearman en tête devant Maini. Rappelons que le pilote indien aurait dû être en pole la semaine dernière, mais avait été disqualifié des qualifications pour voiture non conforme. Pendant ce temps, Colapinto a touché les barrières au virage 17 et rentre aux stands pour faire réparer sa suspension arrière. Hauger profite d’un deuxième tour chrono pour prendre la pole provisoire, devant Aron.

Double vainqueur à Bahreïn, Maloney est loin au classement et bloqué aux stands alors que son équipe semble s’occuper du compartiment moteur. Quand il revient en piste, il n’améliore que de manière marginale et il finira la séance arrêté en bord de piste, créant un drapeau jaune au drapeau à damiers.

Le reste de la grille ne connaît pas ce genre de soucis et revient en piste à dix minutes de la fin des qualifications, pour leurs derniers tours chronos. Le meilleur temps d’Hauger ne résiste pas longtemps : Stanek prend d’abord la pole provisoire, avant que Bearman ne s’installe en tête. Maini parvient à s’approcher à seulement 25 millièmes du Britannique. Si d’autres pilotes réussissent à améliorer leur temps dans leur deuxième tour chrono avec leurs nouveaux pneus tendres, aucun ne parvient à déloger Bearman et Maini de la première ligne.

La pole revient donc à la PREMA de Bearman : l’équipe italienne était en difficulté à Barheïn mais retrouve son statut de favorite ici. Maini l’accompagnera en première ligne dimanche, devant Crawford, lui aussi toujours aux avant-postes. Martins termine à un souffle de l’Américain et devance Fittipaldi, Antonelli et Hauger, qui se tiennent eux aussi dans un mouchoir de poche. Hadjar partira huitième tandis que Verschoor (9è) et Aron (10è) seront en première ligne demain pour la course sprint.