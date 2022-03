F2, Djeddah, Qualifications : Drugovich signe la pole

La séance d’essais libres a été perturbée par deux drapeaux rouges : d’abord suite au crash de Bölükbasi, puis après la sortie de Théo Pourchaire. Le Turc Cem Bölükbasi a même été transporté à l’hôpital par précaution et ne participe donc pas à la séance de qualifications.

Si Novalak et Boschung sont les premiers à signer des chronos dans la minute 42 sur un tour, ils sont vite rejoints par Hughes et Vips. C’est ensuite Felipe Drugovich qui s’empare de la pole provisoire... mais pour peu de temps puisque d’abord Boschung, puis Hughes, prennent la première place. Un drapeau rouge vient alors interrompre la session : c’est la ART de Théo Pourchaire qui est arrêtée au bord du circuit, prenant feu suite à un problème sur la monoplace.

Quand la session reprend, Boschung est en train d’améliorer le chrono de référence quand un nouveau drapeau rouge est brandi : cette fois c’est Logan Sargeant qui a tapé le mur. Il ne reste que douze minutes de qualifications au feu vert, et Iwasa crée la sensation en plaçant sa DAMS en première position. Armstrong bat le chrono du Japonais tandis que Boschung s’intercale entre les deux.

Felipe Drugovich sort alors un tour phénoménal pour reléguer ses poursuivants à six dixièmes ! 1.40.422, ce chrono ne sera plus battu, et seul Richard Verschoor sur sa Trident réussir à s’en approcher à deux dixièmes. Sur la toute fin de séance, Jack Doohan parvient à se hisser au troisième rang. Armstrong est quatrième devant Boschung, Lawson et Iwasa. Williams signe le huitième temps à une seconde de Drugovich, tandis que Vips (9è) et Hughes (10è) partiront en première ligne de la course sprint avec la grille inversée.