F2, Djeddah, Qual. : Nouvelle pole pour Piastri

Après une séance d’essais libres d’abord retardée, puis perturbée par un drapeau rouge (causé par la sortie du débutant Logan Sargeant) et une voiture de sécurité virtuelle (engendrée quant à elle par Deledda), c’est parti pour trente minutes d’essais libres sur ce nouveau circuit.

Ralph Boschung a longtemps été le plus rapide en essais libres, et c’est aussi lui qui signe le premier chrono de référence, en 1.42.155. Le Suisse est ensuite battu par le pilote qui a signé le meilleur temps en essais libres : Robert Shwartzman. Le Russe passe sous la minute 42 sur un tour et Piastri se positionne juste derrière lui. Les chronos continuent de s’améliorer et Théo Pourchaire prend le meilleur temps, avant que Shwartzman ne reprenne la pole provisoire, pour 3 centièmes.

A la mi-séance, on retrouve donc Shwartzman devant Pourchaire, Piastri et Lundgaard : les équipes Prema et ART sont en forme. Les pilotes chaussent de nouveaux pneus tendres et repartent pour leurs derniers tours chronos. Zhou, deuxième au championnat, semble un peu en difficulté sur cette piste, et il ressort des stands en premier. Il prend alors le troisième chrono, mais bien sûr ses concurrents ont encore largement le temps d’améliorer.

Pas de chance pour Dan Ticktum qui souffre d’une crevaison et doit revoir ses plans en repassant par les stands. La première tentative en nouveaux pneus tendres n’a pas été très fructueuse pour de nombreux pilotes, mais la deuxième va s’avérer payante : Zhou améliore une nouvelle fois et se place deuxième, mais c’est surtout Oscar Piastri qui impressionne encore. L’Australien réalise un chrono en 1.40.878, le seul sous la minute 41, et s’empare de la pole !

Le leader du championnat accroit donc encore son avance avec 4 points supplémentaires. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Robert Shwartzman, puis les deux ART de Pourchaire et Lundgaard. Drugovich signe le cinquième temps devant Zhou, Boschung et Vips. Neuvième et dixième, Armstrong et Lawson nous offrirons une première ligne totalement néo-zéanlandaise pour la première course demain avec la grille en fonction du top 10 inversé.