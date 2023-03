F2, Djeddah : Martins décroche sa première pole

Par Camille Komaël 17 mars 2023 - 18:43





Si la Formule 1 roule de nuit sur le circuit de Djeddah, au contraire les F2 tournent le jour et c’est sous le soleil et avec une température de piste à 38 °C que commence cette séance de qualifications. Lors de l’unique séance d’essais libres, ce sont les PREMA qui avaient dominé, le débutant Bearman terminant devant son coéquipier Vesti. On retrouve d’ailleurs le tout jeune Britannique Bearman en haut de la feuille des temps dès le début de ces qualifications, même s’il voit ensuite son chrono être battu par Martins et Maini.

Alors que de nombreux pilotes refroidissent leurs pneus avant d’effectuer une deuxième tentative sur le même train de pneus, Arthur Leclerc prend le meilleur chrono... au bon moment puisque quelques instants plus tard le drapeau rouge vient interrompre la séance. En effet, Verschoor est parti en tête à queue au virage 22, et s’il n’a pas touché les barrières, sa monoplace est en revanche arrêtée en piste.

Les feux repassent au vert avec 18 minutes restantes au chrono, mais la majorité des pilotes reste aux stands. C’est à dix minutes du drapeau à damiers que les pilotes reviennent en piste avec leurs pneus tendres neufs. Comme en début de séance, Bearman donne le ton et reprend la pole provisoire. Mais Victor Martins est décidément très en forme et il explose le chrono en étant le seul - de très loin - à passer sous la minute 42 sur un tour. 1.41.326, c’est sept dixièmes de mieux que Bearman, qui est à présent suivi de Pourchaire.

Un nouveau drapeau rouge intervient alors : Arthur Leclerc a touché le mur et s’est arrêté en piste. Cela interrompt l’effort de nombreux pilotes, dont notamment Dennis Hauger qui était en train de bien améliorer. La session ne reprendra pas et Victor Martins décroche donc sa toute première pole en F2, devant un autre débutant, Olli Bearman. Théo Pourchaire se classe troisième devant Doohan, Daruvala et Iwasa. Vesti se qualifie en septième position devant Maini, tandis que Boschung et Crawford - 9è et 10è - se retrouveront en première ligne pour la course sprint de samedi.