F2, Djeddah, Course Sprint : Richard Verschoor s’impose

8 mars 2024





Seulement 21 pilotes prennent part à cette course sprint, puisque Oliver Bearman a laissé son baquet chez PREMA pour aller remplacer Carlos Sainz chez Ferrari. Le pilote britannique devait s’élancer dixième de cette course sprint inversée, c’est Marti qui hérite de sa place. Aron est en pole de cette grille inversée devant Verschoor et l’Estonien prend un bon départ, conservant la tête de la course. Antonelli en revanche a pris un départ plutôt moyen et a touché Crawford, tandis que Martins a un contact avec le mur au virage 2 et chute au classement avant d’abandonner, ce qui entraîne la sortie de la voiture de sécurité.

Notons par ailleurs que Colapinto et O’Sullivan ont tous deux calé sur la grille de départ : ils peuvent continuer la course, mais ont dû repasser par la voie des stands pour que leurs monoplaces respectives redémarrent. La voiture de sécurité s’efface au cinquième tour et Aron reste en tête, pendant que Maini tente de passer Hauger, mais le pilote MP Motorsport conserve finalement sa position. Parti hors du top 10 suite à un souci sur sa monoplace hier, Maloney entame sa remontée en dépassant Stanek, le Tchèque se faisant également doubler par Crawford quelques instants plus tard.

Au huitième tour, Verschoor prend Aron par surprise en plongeant au premier virage : voilà le Néerlandais en tête ! Fittipaldi a quant à lui doublé Marti et Maini et se retrouve cinquième. Hauger fait bon usage du DRS pour dépasser Hadjar, avant que la voiture de sécurité ne revienne en piste : Cordeel est arrêté en piste.

Au re-start, Verschoor garde sa première position pendant que Maloney passe Maini et que Crawford profite de l’aspiration pour doubler Marti, puis Maini également. Fittipaldi prend la quatrième place à Hadjar, et Maloney tente de faire pareil au tour suivant mais coupe le premier virage pour éviter une collision avec le pilote Campos : il rend donc la position. Ce faisant, il se retrouve sous la menace de Crawford, qui en profite pour doubler le pilote Rodin. Mais Maloney est plus rapide et reprend sa place un peu plus loin.

Correa a touché le mur au virage 22 et a laissé un débris sur la piste : le pilote DAMS abandonne aux stands et la voiture de sécurité virtuelle est déployée pour nettoyer la piste. On revient au drapeau vert alors qu’il reste trois tours : Hauger double Aron au premier virage et s’empare de la deuxième position, ainsi que du meilleur tour en course. Antonelli double Maini et revient dans les points. Maloney prend Hadjar par surprise au premier virage et le pilote de la Barbade réussit sa manœuvre : le voilà cinquième.

Hauger se rapproche de Verschoor en tête, mais il doit également se méfier d’Aron, qui revient avec le meilleur tour en course. La Campos d’Hadjar est au ralenti dans l’avant-dernier tour et le Français doit abandonner aux stands. Finalement, Hauger n’aura pas eu le temps d’attaquer Richard Verschoor et le pilote Trident remporte cette course sprint devant le Néerlandais et Paul Aron. Fittipaldi est quatrième devant Maloney qui aura effectué une jolie remontée. Les derniers points reviennent à Crawford, Antonelli et Marti.