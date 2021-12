F2, Djeddah, Course Sprint 2 : Piastri se rapproche du titre en gagnant

Viscaal devait partir en pole, mais le classement a changé suite à une pénalité de 5 secondes pour Daruvala, pour avoir doublé Ticktum en-dehors des limites de la piste. Du coup, c’est Daruvala, classé 10è ce matin, qui occupe la pole position ce soir, devant Viscaal et le leader du championnat, Oscar Piastri. Le départ se déroule sans accroc devant, mais dans le peloton Novalak loupe son freinage au premier virage et va accrocher le vainqueur de la première course, Marcus Armstrong. Dans un incident séparé, un peu plus loin derrière, Samaia et Deledda s’accrochent et doivent eux aussi abandonner.

La voiture de sécurité est déployée pour dégager les quatre monoplaces et nettoyer les débris. Avant elle, Piastri et Lundgaard avaient réussi à doubler Viscaal, tassé sur le bas-côté par Daruvala. A l’entame du cinquième tour, la course est relancée et Daruvala conserve la tête devant Piastri. A la fin de ce tour, Vips touche l’arrière de la UNI-Virtuosi de Drugovich : son aileron avant se casse et se loge sous sa monoplace. L’Estonien doit arrêter son Hitech en piste et la voiture de sécurité revient.

Deux tours plus tard, Daruvala négocie mal la relance et a Piastri dans ses échappements. L’Indien bloque les roues et coupe le premier virage, conservant ainsi la première place. Piastri est plus rapide mais le leader du championnat ne veut pas prendre de risques inconsidérés... d’autant plus que Daruvala écope de cinq secondes de pénalité pour avoir coupé le virage. Même punition pour Lundgaard qui s’est défendu face à Viscaal en coupant ce même virage.

Piastri parvient à doubler Daruvala avant le dernier virage, mais le pilote Carlin utilise le DRS pour reprendre la première place. A trois tours du drapeau à damiers, Piastri attaque au premier virage et prend la tête de la course. Derrière, Viscaal coupe le premier virage et rend sa position à Lundgaard, cela fait deux fois en deux tours que cela arrive et le peloton s’est bien resserré derrière la ART de Lundgaard.

Alors qu’on entre dans les deux derniers tours, Lawson perd l’arrière et tape le mur. Heureusement, le Néo-Zélandais va bien, mais la voiture de sécurité revient en piste une dernière fois et la course se termine ainsi. Ceci ne fait pas les affaires de Daruvala et Lundgaard, deuxième et troisième en piste, qui ont cinq secondes de pénalité et terminent hors des points.

Oscar Piastri remporte la course, mais aussi les deux points du meilleur tour en course. Le jeune australien se rapproche fortement du titre en F2. Viscaal monte sur la deuxième marche du podium devant Shwartzman. Ticktum se classe quatrième et Doohan prend une superbe cinquième place pour son premier week-end en F2. Théo Pourchaire finit sixième devant Enzo Fittipaldi et Zhou. Sans point, Boschung et Nissany concluent ce top 10.