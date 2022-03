F2, Djeddah, Course Principale : Piastri remporte une course tronquée

Cette course est retardée de plus de trente minutes en raison de réparations de dernières minutes sur la piste. C’est Oscar Piastri, le leader du championnat, qui a signé la pole position vendredi, devant son coéquipier, et dauphin au championnat, Robert Shwartzman. Pénalisé de trois places suite à un freinage raté au premier virage hier, Clément Novalak ne parvient pas à prendre le départ du tour de formation et est poussé dans la voie des stands.

Les PREMA prennent un bon départ, mais juste derrière eux sur la grille Théo Pourchaire cale et Enzo Fittipaldi ne peut l’éviter et percute la ART de plein fouet. La course est arrêtée au drapeau rouge et on attend anxieusement pendant un long moment des informations sur les deux pilotes. La reprise de la course est programmée pour 16h45, sans aucune information officielle concernant les deux pilotes impliqués. La course durera 20 minutes + un tour, avec un arrêt aux stands obligatoire, et les points ne seront distribués qu’à moitié.

Dès que les pilotes sortent des stands derrière la voiture de sécurité, le compte à rebours des 20 minutes démarre et le départ sera un départ lancé. Piastri conserve la tête de la course devant Shwartzman tandis que Ticktum dépasse son coéquipier Daruvala pour la dixième place. Quelques tours plus tard, Zhou tente de dépasser Boschung pour le gain de la troisième place, mais tous deux sont forcés de couper le premier virage pour ne pas s’accrocher.

Alors qu’il reste neuf minutes, la voiture de sécurité revient en piste suite à un accrochage entre Samaia et Caldwell. De nombreux pilotes en profitent pour s’arrêter aux stands, dont le leader Oscar Piastri, mais entre temps c’est le drapeau rouge qui est brandi et la course est arrêtée et ne reprendra pas. Samaia et Caldwell vont bien mais leurs monoplaces sont immobilisées en piste et ne peuvent pas être dégagées de manière sûre.

On attend maintenant d’avoir le classement final... Shwartzman est en tête mais n’a pas effectué d’arrêt aux stands, et c’est logiquement le classement un tour avant le drapeau rouge qui est retenu. Piastri remporte donc cette "course" devant Shwartzman et Boschung. L’équipe Prema est sacrée championne des constructeurs.

Les UNI-Virtuosi de Zhou et Drugovich se classent quatrième et cinquième, devant Vips, Lundgaard et Armstrong. Lawson et Ticktum terminent aussi dans les points (ou plutôt le demi-point pour Ticktum).

On a enfin des nouvelles officielles de Pourchaire et Fittipaldi, qui sont conscients et ont été transportés à l’hôpital pour de plus amples examens.