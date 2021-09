F2, Course Sprint : Ticktum a maîtrisé la course

La pluie a bouleversé les plans à Sotchi : la première course sprint était prévue ce matin et la deuxième course sprint cet après-midi. Finalement, la course sprint numéro 2 a été annulée et l’unique course sprint a lieu cet après-midi, en prenant le top 10 inversé de la séance de qualifications, ce qui constitue un avant-goût de la saison prochaine. Le soleil est sorti, la piste sèche bien, les pilotes sortent en pneus secs, mais Zhou part à la faute dans le tour de mise en grille et ne peut redémarrer. Juste après, son coéquipier Drugovich tape le mur et endommage lourdement son UNI-Virtuosi. Du coup, le tour de formation est retardé de 5, puis de 10 minutes et aura lieu sous voiture de sécurité.

Aucune UNI-Virtuosi n’est donc présente sur la grille, ce sont déjà les deux premiers abandons de cette course. Vingt-et-unième sur la grille, Fittipaldi a calé au départ du tour de formation et est ramené vers la voie des stands alors que les nuages reviennent encombrer le ciel de Sotchi. Un deuxième tour de formation a lieu avant que la direction de course ne communique : le départ sera finalement un départ lancé. Ticktum conserve l’avantage sur Vips et Lawson. Vips semble plus rapide que Ticktum mais ne peut se décaler pour doubler car cela l’emmènerait sur la partie humide de la piste.

Au cinquième tour, Viscaal abandonne en bord de piste et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place pour dégager la Trident. A la fin de celle-ci, Piastri fait une petite erreur et perd trois places. Peu après, Lawson tape le mur au virage 4 : la suspension de sa roue arrière droite est tordue et il abandonne son Hitech un peu plus loin, entraînant une nouvelle voiture de sécurité virtuelle. Le ciel est de plus en plus menaçant et les équipes préparent les pneus pluie au cas où.

Quand la course reprend, Daruvala décide d’attaquer et il dépasse Pourchaire et Boschung d’un coup, le Français de chez ART venant juste de dépasser le Suisse. Au 10è tour, Vips commet une erreur en partant trop large et perd beaucoup de temps sur Ticktum, qui a désormais quatre secondes d’avance. Hughes parvient brièvement à passer Shwartzman, mais le Russe prend l’aspiration de la HWA et repasse devant.

Ce sera malheureusement le seul réel moment d’action de cette course, même si quelques pilotes commettent des erreurs : Shwartzman sort ainsi trop large, Boschung bloque ses roues, et un tête à queue de Daruvala lui coûte de nombreuses places et les points.

Dan Ticktum s’impose après avoir mené du départ à l’arrivée, devant Vips qui se contente de la deuxième place. Shwartzman termine troisième à domicile. Jolie performance de Jakes Hughes avec la HWA : le Britannique finit quatrième. Pourchaire est cinquième et gagne surtout les points du meilleur tour en course. Boschung a souffert mais a su conserver la sixième place, devant Lundgaard et Verschoor. Neuvième, Piastri termine à la porte des points et l’écart au championnat avec Zhou reste inchangé.