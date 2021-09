F2 : Changement de format pour 2022

Afin de réduire les coûts, la Formule 2 (et sa petite sœur la Formule 3) avait opté pour un changement de format cette saison, avec moins de déplacements mais trois courses par week-end, dont deux avec une grille inversée. Ce format a créé de grands écarts entre les manches et quelques injustices à force d’inverser les grilles. La direction de la F2 a tenu compte des remarques et le format changera donc de nouveau pour 2022.

Nous ne retrouverons pas exactement la même organisation qu’auparavant, mais elle s’en rapproche : il y aura une course sprint le samedi, avec une grille inversée par rapport au résultat des qualifications sur les dix premiers. Puis le dimanche, la course principale aura lieu, avec la grille basée sur le résultat des qualifications du vendredi. La Formule 3 adoptera le même système (sauf que la grille inversée concernera les 12 premiers) et F2 et F3 courront les mêmes week-ends, en même temps que la F1. Comme d’habitude, il y aura une séance d’essais libres avant les qualifications.

Stefano Domenicali se réjouit de ce changement : "Nous sommes ravis d’annoncer les changements pour la saison prochaine concernant le format du week-end pour la F2 et la F3, et je suis reconnaissant envers Bruno et les équipes pour leurs efforts. La saison 2021 a été très excitante et le talent vu dans les deux championnats est incroyable. Nous voulons assurer à nos supporters le maximum de divertissement pendant un week-end de course, et retrouver les deux championnats ensemble pendant un week-end de course fournira plus d’action en piste."

Bruno Michel, responsable de la F2 et de la F3, reconnaît que le format de cette année n’a pas été un succès sur tous les plans : "En 2021, nous avons introduit un nouveau format de week-end de course et nous avons choisi de faire courir la F2 et la F3 séparément, principalement pour des raisons de coût, et ça s’est avéré assez efficace. Cependant, et même si sportivement ce format a plutôt bien marché, nous comprenons bien qu’il y a eu trop de temps entre les manches, ce qui n’était idéal ni pour les équipes, ni pour les pilotes, si pour les supporters. Dans le même temps, il y avait une volonté forte d’avoir la F1, la F2 et la F3 sur le même week-end de nouveau. Avec la FIA, nous avons donc décidé de changer le règlement sportif en tenant compte de ces considérations".

Le Français poursuit : "C’est une grande nouvelle pour ls supporters car on élargit l’expérience d’un week-end de Grand Prix, en ayant les trois championnats, sur le plus d’événements possible. Cependant, nous gardons les courses où le maximum de points est alloué le dimanche, avat le Grand Prix. Ca a plutôt bien marché cette année et je crois que ça a amené beaucoup d’action et de divertissement le dimanche matin."

Quant à Michael Masi, il explique que la situation a été étudiée en détails avant que ces changements ne soient décidés : "Nous avons attentivement regardé l’impact des changements réalisés en 2021, et bien que nous ayons vu des avantages notables, la FIA et les promoteurs ont conclu qu’avoir la Formule 3, la Formule 2 et la Formule 1 sur le même événements à chaque fois que c’est possible est plus bénéfique, à la fois pour les compétiteurs et pour les spectateurs. Le règlement est en constante évolution et il y a beaucoup de choses que nous avons apprises cette année que nous continuerons d’utiliser dans la pyramide de la monoplace de la FIA."