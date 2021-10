F2, Calendrier de 2022 : Deux nouveaux circuits au programme

Le calendrier de la saison 2022 de Formule 2 a été confirmé aujourd’hui. On savait déjà que le retour à deux courses par week-end allait avoir lieu, et avec 14 week-ends de course, cela fera donc en tout 28 courses au programme, ce qui constituera le calendrier le plus chargé depuis le changement du GP2 à la F2 en 2017.

Comme cette année, la saison débutera à Bahreïn, le week-end du 18 au 20 mars, avec un enchainement avec l’Arabie Saoudite une semaine plus tard. Ensuite, la F2 se rendra en Europe en avril, d’abord à Imola, puis à Barcelone et Monaco. Il n’y aura qu’un week-end de course en juin, à Bakou, mais le mois de juillet sera chargé puisque trois circuits sont programmés : Silverstone, le Red Bull Ring et le Hungaroring.

Après la pause estivale, la F2 sera de retour pour trois week-ends d’affilée : Spa, Zandvoort et Monza. Il y aura en revanche une grande pause de deux mois entre l’avant-dernière manche à Sotchi fin septembre et la finale à Abu Dhabi fin novembre.

Bruno Michel explique que la F2 aurait même pu se rendre sur encore plus de circuits si les moyens financiers avaient suivi : "Je suis ravi de présenter le calendrier le plus complet que nous ayons jamais eu en Formule 1, avec 14 manches et 28 courses. Cela est le résultat d’une forte volonté de tous nos acteurs d’avoir une course de F2 lors du plus de Grands Prix de F1 possible. Beaucoup de circuits ont exprimé leur intérêt d’avoir notre championnat ajouté à leur programme de course du week-end, mais pour des raisons de coût, nous ne pouvons pas augmenter le nombre de manches plus que ce que nous avons déjà fait. Le calendrier va bien sûr induire une augmentation du budget de nos équipes, mais nous les soutiendrons afin qu’ils soient capables de gérer les coûts supplémentaires."

Le calendrier de la F2 2022 :