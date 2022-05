F2, Barcelone, Qualifications : Doohan s’empare de la pole

Le soleil continue de briller en cette toute fin d’après-midi sur le circuit de Catalunya pour la séance de qualifications de la Formule 2. Lors des essais libres, Drugovich avait signé le meilleur temps, devant Daruvala et Sargeant, dans une session marquée par un crash - sans gravité heureusement - de Caldwell. Signalons également que Boschung a déclaré forfait suite à des douleurs au cou : il n’y a donc que 21 pilotes qui débutent ces qualifications.

De nombreux pilotes prennent la piste au feu vert, et c’est Daruvala qui signe le premier chrono de référence en 1.29.512. Après les premiers tours chronos, les pilotes rentrent aux stands passer des gommes fraîches, et c’est le moment que choisit Hughes pour se hisser au deuxième rang. La piste est moins encombrée, Drugovich et Doohan en profitent pour enchaîner les tours rapides et cela paye puisqu’ils se placent tous deux en haut de la feuille des temps.

A mi-séance, les PREMA font étalage de leur force : Daruvala prend la pole provisoire en 1.28.884, tandis que son coéquipier Hauger se place quatrième. Tous deux rentrent ensuite aux stands et sortent même de leur monoplace pour suivre l’action de l’extérieur. Il reste encore de nombreuses minutes et la concurrence va en profiter : Jack Doohan prend la première place en 1.28.612, et Vesti hisse sa ART en deuxième position. Pourchaire grimpe au sixième rang et pendant ce temps-là Hauger dégringole au classement.

Au drapeau à damiers, Jüri Vips échoue à 23 millièmes de la pole mais grimpe en première ligne. Au final, la pole revient à Jack Doohan devant Jüri Vips et Frederik Vesti. Daruvala a chuté au quatrième rang, devant Sargeant, Iwasa et Pourchaire. Hughes partira huitième de la course principale dimanche, devant Williams et Drugovich.