F2, Barcelone, Qualif. : Bearman coiffe Fittpaldi sur le fil

Par Camille Komaël 2 juin 2023 - 20:22





Après une séance d’essais libres dominée par les PREMA de Vesti et Bearman, dans cet ordre, les 22 pilotes s’apprêtent à s’élancer pour leurs premiers tours de qualifications. Martins est le premier à signer un chrono de référence, mais il est vite battu et le meilleur temps change de mains à plusieurs reprises : Fittipaldi s’en empare, puis Doohan, alors que derrière lui se glissent Iwasa et Hauger.

PREMA choisit de faire tourner ses deux pilotes dans l’intervalle après les premiers tours chronos. Seules les MP sont en piste avec elles : si Bearman se classe quatrième, Vesti est en revanche plus loin, en huitième position. Les dix dernières minutes approchent et les autres pilotes ressortent des stands chaussés de leurs pneus neufs. Pourchaire prend d’abord la pole provisoire, puis Fittipaldi se place en première position en 1.23.623.

Mais les PREMA n’ont pas dit leur dernier mot et reviennent elles aussi en piste : Bearman bat le chrono de Fittipaldi de seulement 77 millièmes et c’est donc lui qui sera en pole dimanche pour la course principale. Dans les derniers instants, Doohan semble proche de décrocher la pole avec un deuxième secteur plus rapide que tout le monde, mais l’Australien devra se contenter de la troisième position.

Iwasa se classe quatrième, 5 millièmes devant Théo Pourchaire. Signalons que le Français sera pénalisé de trois places sur la grille pour la course sprint (il partira neuvième au lieu de sixième) pour avoir gêné Hauger, qui a quant à lui signé le sixième chrono. Martins et Vesti suivent le Norvégien de très près. Crawford et Cordeel concluent le top 10 et c’est le Belge qui partira en pole de la course sprint.