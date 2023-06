F2, Barcelone, Course Sprint : Vesti dominateur sous la pluie

Par Camille Komaël 3 juin 2023 - 15:07





Il a plu et il pleut toujours en Catalogne et la piste est trempée au moment du départ de la course où Cordeel doit s’élancer en pole devant Crawford, suite à la grille inversée. Vu les conditions météo, le départ se fait sous forme de départ lancé, après un tour de formation derrière la voiture de sécurité. Cordeel reste en tête mais Crawford semble peu à l’aise et se fait dépasser par tout le monde avant de rentrer abandonner aux stands dès la fin du premier tour, suite à un léger contact avec Vesti.

Vesti prend d’ailleurs la tête de la course dès le deuxième tour, étant bien plus rapide que tous ses concurrents et enchainant les meilleurs tours en course. Cordeel se fait doubler par Martins au début du quatrième tour. LE Français va rapidement lâcher Cordeel, mais n’arrive pas pour autant à remonter sur Vesti, qui tient un rythme vraiment supérieur au reste du peloton.

Au onzième tour, Pourchaire parvient à doubler Doohan pour le gain de la cinquième place. L’Australien est plus lent d’un seul coup et se retrouve sous la menace non seulement de Bearman, mais aussi de Verschoor et Iwasa. Au tour suivant Cordeel sort large, évitant de peu les graviers, et se fait dépasser par Hauger, Pourchaire et Doohan, mais parvient à rejoindre la piste devant Bearman.

Certaines parties du circuit semblent à présent sèches tandis que d’autres restent bien mouillées : dans celles-ci, les pilotes prennent soin de rouler dans les flaques pour conserver leurs pneus mouillés. Stanek attaque Correa au premier virage mais les deux hommes se touchent, Stanek part en tête à queue et parvient à repartir.

A dix tours de la fin de la course, quelques pilotes du fond du classement - qui n’ont rien à perdre - tentent de chausser les pneus slicks. Dans le même temps, Cordeel écope de cinq secondes de pénalité pour non respect des limites de la piste. Alors que Daruvala - en slicks - vient de s’emparer du meilleur temps, Correa est planté dans le gravier et la voiture de sécurité virtuelle est mise en place : Pourchaire et Verschoor en profitent pour s’arrêter et passer eux aussi en pneus slicks.

Finalement, la voiture de sécurité entre en piste, ce qui conduit tout le reste des pilotes à s’arrêter eux aussi. L’avance prise par Vesti au fil des tours est réduite à néant quand la voiture de sécurité s’efface pour trois tours restants. Pourchaire attaque immédiatement Hauger et passe troisième, puis ravit la deuxième place à son coéquipier Martins dans la foulée.

La course n’ira pas au total de tours mais finit au chrono... ce qui revient en fait au même puisque les pilotes effectuent trois tours. Vesti s’impose logiquement après avoir dominé sous la pluie, devant Pourchaire qui aura profité de la voiture de sécurité pour passer deuxième et prendre également le meilleur temps au tour. Martins termine troisième de peu devant Hauger et Doohan. Verschoor prend la sixième place, lui aussi sur le fil devant Bearman. Iwasa termine huitième, suivi de très près par Arthur Leclerc. Fittipaldi empoche le dernier point.