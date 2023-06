F2, Barcelone, Course Principale : Bearman gagne depuis la pole

Par Camille Komaël 4 juin 2023 - 12:44





Contrairement à hier, le circuit de Catalunya est sec ce matin pour la course principale, lors de laquelle Bearman va s’élancer en pole sur sa PREMA. Bearman prend un bon départ et conserve la tête devant Fittipaldi et Pourchaire. Derrière, Hadjar et Novalak se touchent.

Pourchaire et Iwasa sont les premiers à s’arrêter au dixième tour pour passer en pneus durs. Fittipaldi, Doohan et Hauger les imitent au tour suivant : Iwasa profite des pneus froids de Doohan à sa sortie des stands pour le doubler. Quant à Bearman, il attend le quatorzième tour pour changer ses pneus et ressort en ayant conservé l’avantage sur Fittipaldi, mais de peu puisque le Brésilien bénéficie du DRS à l’entame du tour suivant, alors que Bearman revient sur les pilotes ne s’étant pas encore arrêtés.

Tous les hommes partis en tête en pneus tendres – et qui ont donc déjà effectué leur arrêt obligatoire – doivent maintenant se défaire des pilotes du fond du classement, toujours avec leurs gommes du départ. Cela ne profite pas à Pourchaire, qui se fait dépasser par Iwasa et Doohan. Martins occupe pour l’instant la tête de la course devant Vesti, mais bien sûr aucun des deux ne s’est encore arrêté aux stands.

Iwasa, Doohan, Pourchaire et Hauger perdent beaucoup de temps coincés derrière Cordeel et Maloney, et cela permet à Bearman et Fittipaldi d’accroitre leur avance. Vesti s’arrête passer en pneus tendres au 25è tour et Martins fait de même au tour suivant. Ils sont logiquement immédiatement plus rapides que leurs concurrents en pneus durs usés et Vesti réalise un joli double dépassement.

Martins et Vesti sont en chasse et finissent par arriver au pied du podium, derrière Iwasa. Le Japonais se défend bien mais Martins finit par trouver l’ouverture pour s’emparer de la troisième place. Malgré de nombreuses tentatives, Vesti ne parvient en revanche pas à dépasser Iwasa.

La victoire revient donc à Bearman, devant Fittipaldi. La stratégie décalée de Martins s’est avérée gagnante et il monte sur le podium. Iwasa termine quatrième devant Vesti. Doohan, Pourchaire et Hauger suivent tandis que les derniers points reviennent à Leclerc et Verschoor. Au championnat, Vesti accroît donc encore son avance sur Pourchaire.