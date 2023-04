F2, Bakou, Qualif. : Première pole pour Bearman

Par Camille Komaël 28 avril 2023 - 20:34





Après une unique séance d’essais libres où Bearman avait réalisé le meilleur chrono, la séance de qualifications démarre sous le soleil à Bakou. Mais les pilotes n’ont même pas le temps de terminer leur premier tour lancé que déjà un drapeau rouge est brandi : Benavides a tapé les pneus au premier virage. Il faut réparer les barrières et les 21 pilotes restant en lice patientent aux stands.

La session reprend avec 23 minutes restantes au compteur. Bearman s’installe en haut de la feuille des temps tandis que Hadjar touche le mur au virage 5 et doit rentrer aux stands, avec potentiellement un dommage à la suspension. Pendant ce temps, les pilotes continuent d’améliorer et c’est à présent Hauger qui prend la pole provisoire devant Verschoor et Bearman. Cordeel perd un élément de sa monoplace et roule dessus au tour suivant : heureusement, il est l’heure pour les pilotes de rentrer aux stands changer de pneus. Cela laisse le temps aux commissaires de ramasser les débris de la monoplace du Belge.

Chez Hitech, on s’active pour réparer la voiture d’Hadjar, et c’est chose faite quand - à dix minutes du drapeau à damiers - tous les pilotes (sauf Benavides) prennent la piste équipés de leurs pneus tendres neufs. A l’issue du premier tour lancé, c’est Vesti qui est en pole provisoire devant Pourchaire et Hauger. Bearman a touché le mur au virage 2 et a le volant tordu en conséquence.

Quelques pilotes comme Iwasa ou Leclerc n’ont pas le temps d’effectuer un deuxième tour lancé, mais pour beaucoup c’est l’occasion d’améliorer une dernière fois et la pole va changer de main très rapidement : Fittipaldi s’en empare très brièvement avant que Bearman ne surgisse derrière lui ! Avec son volant de travers, le débutant britannique vient de signer sa toute première pole dans la catégorie, seulement 12 millièmes devant le Brésilien !

C’est également très serré derrière eux deux avec Pourchaire et Vesti qui se tiennent dans un mouchoir de poche. A signaler que Théo Pourchaire a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour la course sprint de demain pour avoir gêné Maini. Hauger se classe cinquième devant Daruvala et Crawford. Martins, Maloney et Verschoor complètent le top 10 et s’élanceront devant demain pour la course sprint.