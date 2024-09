F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne

Par Emmanuel Touzot 14 septembre 2024 - 17:42





La course du samedi à Bakou était l’occasion pour trois débutants de découvrir la F2. Gabriele Mini remplaçait Oliver Bearman, Christian Mansell était à la place de Roman Stanek, tandis que Luke Browning avait récupéré le baquet de Zak O’Sullivan.

Mansell était en pole sur la grille inversée, et il a mené le début de course avant de voir notamment Mini lui poser problème. Mais rapidement, c’est Joshua Dürksen qui s’est montré le plus impressionnant dans le groupe de tête.

Quatrième sur la grille, il a remonté ses adversaires un à un, avec une étonnante facilité, comme à Monza. Le pilote paraguayen s’est ensuite installé en tête, où il a pu se bâtir une avance confortable grâce à sa bonne gestion des pneus jusqu’à six tours de l’arrivée.

C’est en effet le moment où Ritomo Miyata a percuté le mur après avoir raté une tentative de dépassement, et où la voiture de sécurité est intervenue en piste. A la relance, c’est Jak Crawford qui avait le meilleur rythme et qui a dépassé Victor Martins et Gabriele Mini pour remonter en deuxième place.

Dürksen a maîtrisé la fin de course pour aller s’imposer et devenir le premier Paraguayen à gagner dans le championnat. Après quelques belles performances et des podiums, c’est donc le premier succès du pilote AIX.

Il devance Crawford et Mini, qui a réussi à résister pour 20 millièmes de seconde à une dernière aspiration de Martins. Le Français avait effectué un début de course solide et de jolis dépassements pour pointer à cette position.

Profitant de sa cinquième place finale, Gabriele Bortoleto réduit l’écart sur Isack Hadjar, 12e à l’arrivée après un départ depuis la 20e place. Le Français garde l’avantage mais sent la pression monter à mesure que la fin de saison approche.