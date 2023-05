F2, Bakou, Course Sprint : Doublé PREMA après une fin de course agitée

Par Camille Komaël 29 avril 2023 - 13:56





Le temps est toujours ensoleillé sur la capitale de l’Azerbaïdjan en ce début d’après-midi pour la première course du week-end. Dixième temps des qualifications, Verschoor occupe la pole devant Maloney. Au départ, Martins essaie de s’infiltrer entre eux deux mais ça ne passe pas et le Français les touche : Maloney a sa voiture endommagée et doit abandonner tandis que Verschoor tape le mur au premier virage et abandonne lui aussi. Hauger profite du grabuge pour s’emparer de la tête de la course, devant Martins et Daruvala.

Au troisième tour, Boschung touche très légèrement le mur au virage 11, mais cela suffit pour abîmer sa Campos : le Suisse se gare où il peut mais sa monoplace gêne et la voiture de sécurité entre en piste. Si les re-starts à Bakou peuvent être chaotiques, il n’en est rien cette fois, Hauger gère bien la relance et conserve la tête devant Martins, attaqué par Daruvala mais qui résiste.

Très en forme ce week-end, Bearman dépasse Pourchaire, puis Caawford et fond sur son coéquipier Vesti, qui lui bute sur Daruvala. L’Estonien de PREMA trouve l’ouverture sur l’Indien au dixième tour. En tête, Hauger n’arrive pas à lâcher Martins. Très loin derrière en revanche, le leader au championnat Iwasa est au ralenti et rentre abandonner aux stands.

Bearman prend la quatrième place à Daruvala à l’entame du onzième tour et à partir de ce moment-là les positions se figent. Au 14è tour Nissany a mis sa monoplace dans le mur au virage 15, mais la voiture de sécurité est un peu longue à être déployée : elle l’est finalement durant le quinzième tour.

Il ne reste que trois tours à boucler quand la voiture de sécurité s’efface et le re-start se passe nettement moins bien ! Hauger tape le mur au premier virage, tout comme Martins, qui se fait ensuite percuter par Daruvala. Pourchaire et Leclerc ratent également leur freinage et filent s’encastrer dans le mur de pneus du premier virage. Derrière, Doohan abandonne également. Il reste les deux PREMA en tête et Bearman attaque Vesti au moment où la voiture de sécurité est annoncée : le Britannique passe en tête.

Bearman remporte cette course sprint derrière la voiture de sécurité et empoche également le point du meilleur tour en course. Vesti termine deuxième et Crawford complète le podium. Maini se place quatrième devant Fittipaldi, Correa, Novalak et Hadjar, qui étaient tous les quatre hors des points avant la dernière voiture de sécurité !