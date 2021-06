F2, Bakou, Course sprint 1 : Shwartzman mène de bout en bout

Il fait très beau à Bakou ce matin, avec déjà 27 °C dans l’air et la température de la piste qui frôle les 48 °C. Pour déterminer la grille de cette première course sprint, on a pris le classement des qualifications d’hier, et on a inversé les dix premiers : c’est du coup le dixième des qualifications, à savoir Robert Shwartzman, qui s’aligne en pole, devant Daruvala, neuvième hier. Le poleman Liam Lawson est quant à lui dixième.

Le départ se passe bien devant et Shwartzman reste premier devant Daruvala et Zhou. En revanche derrière cela s’accroche : Aitken est envoyé en tête à queue tandis que Piastri se fait percuter par l’arrière par Drugovich et ne peut éviter Lawson à ses côtés : les deux débutants doivent abandonner, tout comme Aitken, ainsi que Deledda qui est parti tout droit dans un échappatoire. Drugovich écope de dix secondes de pénalité.

La voiture de sécurité entre en piste pour dégager toutes les monoplaces, et après quatre tours, la course peut reprendre ses droits. Au restart, Vips prend la septième place à Théo Pourchaire, pendant que Shwartzman s’échappe déjà devant. Au huitième tour, Ticktum fait bon usage de son DRS pour dépasser Boschung, tandis que Pourchaire récupère la septième place face à Vips.

Shwartzman compte déjà plus de trois secondes d’avance sur Daruvala quand le pilote indien de chez Carlin se fait dépasser par Zhou, puis par son coéquipier Ticktum. Le Britannique est très en forme et il prend ensuite rapidement l’avantage sur Zhou, puis enchaîne les meilleurs temps au tour.

Sur la fin de la course, Théo Pourchaire réussit à doubler Boschung, puis Marcus Armstrong : le jeune français s’installe ainsi à la cinquième place. Boschung dépasse lui aussi Armstrong un peu plus tard dans ce même tour..

En tête, Robert Shwartzman n’a jamais été inquiété et s’impose pour la première fois de la saison. Dan Ticktum monte sur la deuxième marche du podium et le leader du championnat, Zhou, termine troisième. Daruvala finit en quatrième position devant Pourchaire, qui prend aussi le meilleur temps au tour et les deux points qui vont avec : voilà Théo deuxième au championnat. Boschung franchit la ligne sixième et Armstrong septième, de très peu devant Vips, qui aura tout tenté jusqu’au bout, manquant même d’emboutir Boschung après la ligne.

Neuvième et dixième, Beckmann et Viscaal n’obtiennent pas de point mais s’élanceront en première ligne cet après-midi pour la deuxième course sprint.