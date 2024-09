F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins

Par Camille Komaël 15 septembre 2024 - 11:32





Il fait beau sur le circuit de Bakou ce matin quand les 22 pilotes s’alignent sur la grille de départ. Verschoor est en pole devant Antonelli et l’expérimenté pilote néerlandais négocie bien son départ pour conserver la tête devant le jeune italien. Cependant, en cinquième position Maini a calé, et si de nombreux pilotes parviennent à l’éviter, ce n’est pas le cas de Goethe et surtout de Marti, qui arrivent à pleine vitesse depuis le fond de la grille. La Campos de Marti décolle et l’Invicta de Maini est totalement détruite, mais fort heureusement les trois pilotes vont bien. La course est évidemment interrompue par un drapeau rouge, le temps de nettoyer la piste.

Quand la course reprend, cela se passe sous la voiture de sécurité et c’est un départ lancé qui est donné. La course a été raccourcie et quand Verschoor relance la course il y a moins de trente minutes restantes au chrono. Encore une fois le pilote Trident garde sa première position tandis que derrière lui Antonelli est sous la menace de Martins et Maloney. Un tour plus tard, Martins réussit à passer le pilote PREMA, alors que dans le peloton il y a des contacts qui laissent Browning avec un aileron avant endommagé : Hauger sera pénalisé pour cela.

Martins est le plus rapide en piste et fond sur Verschoor, qui ne peut rien faire face à l’attaque du Français qui s’empare alors de la tête de la course. Martins creuse vite un petit écart alors que Verschoor est sous la menace d’Antonelli, lui-même poursuivi par Maloney. Martins, Verschoor et Antonelli s’arrêtent changer de pneus en même temps, et c’est la catastrophe pour Martins : l’arrêt chez ART est lent et il perd deux positions au profit de Verschoor et Antonelli.

Maloney s’arrête un tour plus tard et ressort devant Antonelli, mais il a des pneus froids et l’Italien l’attaque, tous deux sont côte à côte au virage 3, Maloney bloque ses roues, Antonelli ne peut tourner sans toucher la Carlin, qui finit dans l’échappatoire. Malchanceux lors des qualifications et parti dernier, Hadjar tente le tout pour le tout en s’arrêtant en dernier, ayant probablement attendu une intervention de la voiture de sécurité, qui n’est jamais venue.

Devant, Martins se rapproche une nouvelle fois de Verschoor, mais il n’aura pas l’occasion de placer une attaque : Maini plante sa PREMA dans les barrières au virage 15 et la voiture de sécurité revient en piste, jusqu’à quelques mètres du drapeau à damiers. Verschoor s’impose donc devant Martins et Antonelli, mais la bonne affaire du jour est surtout pour le quatrième, Bortoleto, qui signe également le meilleur temps en course, et qui prend la tête du championnat face à Hadjar. Après sa victoire d’hier, Durksen franchit la ligne en cinquième position devant Aron et Browning. Les derniers points reviennent à Crawford, Hauger et Mansell.