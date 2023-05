F2, Bakou, Course Principale : Bearman s’impose sans trembler

Par Camille Komaël 30 avril 2023 - 10:26





Le ciel est gris ce matin sur le circuit pour cette course principale : déjà vainqueur hier, Bearman est en pole ce matin après avoir signé le meilleur chrono des qualifs vendredi. Le Britannique prend un bon départ et conserve l’avantage sur Fittipaldi et Pourchaire. Théo Pourchaire semble toutefois plus rapide dans ces premiers tours, et il double successivement Fittipaldi, puis Bearman, pour s’emparer de la tête de la course. Mais Bearman ne lâche pas le Français et le pilote PREMA repasse devant au tour suivant avec le DRS.

A l’ouverture de la voie des stands à la fin du sixième tour, Vesti est le premier à changer ses gommes. Parmi les hommes de tête, Fittipaldi, Martins et Crawford stoppent au tour suivant : tous trois ressortent devant Vesti. Alors qu’un drapeau jaune est agité dans le secteur 2 pour Benavides, c’est la ruée dans les stands, avec notamment Bearman et Pourchaire qui changent de composant de pneus. Benavides parvient finalement à ressortir de l’échappatoire tandis qu’après ces premiers arrêts les écarts se sont creusés.

Mais un peu plus tard Benavides est de nouveau arrêté, cette fois au secteur 1, après avoir tenté de repartir après un nouveau tout droit : il a tapé le mur dans son demi-tour. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Sur une stratégie alternative, Hadjar et Iwasa se retrouvent aux deux premières places, mais Iwasa écope de 5 secondes de pénalité pour avoir enfreint les règles de la voiture de sécurité virtuelle.

Daruvala manque de rentrer dans Verschoor, tire tout droit et perd deux places, en plus d’être sous investigation pour être revenu en piste de manière dangereuse. Le pilote indien écope de 10 secondes de pénalité pour cette action.

A cinq tours de l’arrivée, Fittipaldi est revenu sur Pourchaire et le Brésilien double le Français, qui reste toutefois dans la zone DRS de la Carlin. Hadjar - qui ne s’est toujours pas arrêté - passe aux stands chausser des pneus tendres et il ressort neuvième devant Verschoor. Iwasa s’arrête au tour suivant et Bearman reprend la tête la course, avec un matelas assez confortable de plus de quatre secondes d’avance sur Fittipaldi.

Après une première pole vendredi, une première victoire en course sprint hier, Ollie Bearman s’impose pour la première fois en course principale ce dimanche pour conclure un week-end de rêve pour lui ! Fittipaldi, Pourchaire et Martins ont terminé roue dans roue de la deuxième à la quatrième place. Plus loin, Vesti prend la cinquième place de justesse devant Maini. Hauger est septième devant Hadjar, qui prend également le point du meilleur tour en course. Verschoor et Crawford empochent les derniers points.

Grâce à sa troisième place du jour alors que Iwasa ne marque pas de points, Pourchaire prend la tête du championnat, cinq points devant Vesti et sept devant Iwasa.