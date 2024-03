F2, Bahreïn, Qualifications : Doublé pour Invicta avec Maini en pole

Par Camille Komaël 29 février 2024 - 15:46





La saison de Formule 2 reprend en même temps que celle de Formule 1 et de Formule 3 ce week-end, avec de nouvelles monoplaces. L’unique séance d’essais libres a vu Hadjar signer le meilleur chrono avec sa Campos, devant Colapinto et Maloney. Les qualifications débutent au coucher du soleil, avec une température de la piste plus fraîche que lors des essais libres, et surtout du vent.

Les pilotes sortent rapidement pour leurs tous premiers tours chronos en qualifications de 2024 : Hauger place sa MP en tête en 1.42.578, mais il ne reste pas bien longtemps devant car Maini améliore le chrono du Norvégien de 45 millièmes. Les Campos sont sorties des stands un peu plus tard et cela semble payer pour l’instant, puisque Hadjar prend le meilleur temps juste devant son coéquipier Marti.

Après ces premiers tours, tous les pilotes rentrent aux stands et la piste devient silencieuse quelques minutes, le temps pour tous de passer de nouveaux pneus tendres. A dix minutes de la fin, on retrouve les 22 acteurs en piste et les temps s’améliorent de tous les côtés. C’est Maloney qui prend la pole provisoire en 1.41.982, mais Hadjar réussit à le battre... puis Bortoleto, et enfin Maini ! Le pilote indien a réalisé un chrono de 1.41.696, deux dixièmes devant son coéquipier de chez Invicta, Bortoleto, qui débute dans la catégorie.

Plus personne n’arrivera à détrôner Kush Maini et c’est donc lui qui s’élancera en pole de la course principale, devant Bortoleto, Hadjar et Maloney. En cinquième position on trouve Hauger, devant Miyata, le champion 2023 de Super Formula au Japon. O’Sullivan se place septième devant Fittipaldi et Martins. A noter la jolie performance du débutant Taylor Barnard sur PHM qui a signé le dixième chrono et partira donc en pole de la course sprint avec la grille inversée.

Mise à jour à 23h03 :

Le poleman Kush Maini a été disqualifié des qualifications.

Suite aux inspections effectuées par les commissaires sportifs après les qualifications, une irrégularité a été constatée au niveau du plancher de sa F2. La hauteur de la virure extérieure avant gauche de la voiture de Maini s’est avérée inférieure à la hauteur minimale requise, en contradiction avec le règlement technique.

Tous les temps de Maini établis lors des qualifications ont été supprimés et le pilote de la voiture n°9 se résignera à partir en fond de grille pour les courses Sprint et Principale ce week-end.

Gabriel Bortoleto, coéquipier de Maini chez Invicta Racing, hérite de la pole position, tandis qu’Isack Hadjar de Campos Racing est promu en première ligne en deuxième position.

La décision signifie également un changement pour la pole Sprint inversé puisque Jak Crawford de DAMS s’est hissé au 10e rang du classement de qualification.