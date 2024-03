F2, Bahreïn, Course sprint : Maloney dominateur

Par Camille Komaël 1er mars 2024 - 16:17





Surprise après la séance de qualifications d’hier, puisque le poleman de la course principale, Kush Maini, se voyait disqualifié pour voiture non conforme à cause d’une dérive de fond plat en-dessous de la limite règlementaire, probablement suite à un passage sur un vibreur. Bortoleto hérite donc de la pole pour demain, mais surtout Jack Crawford se classe à présent dixième des qualifications, et donc prend la pole pour la course sprint du jour. Le pilote DAMS réussit son départ, tandis qu’à ses côtés le débutant Barnard se fait passer par Martins et O’Sullivan dans un premier temps, avant de rapidement chuter au classement au volant de sa modeste PHM.

La voiture de sécurité virtuelle est brièvement déployée suite à une collision en fond de grille entre Cordeel et Villagomez. A la reprise de la course, Martins tente de passer Crawford mais l’Américain résiste. Derrière eux, Maloney attaque immédiatement et double coup sur coup Fittipaldi et O’Sullivan, pour s’emparer de la troisième position. Le pilote de la Barbade ne s’arrête pas là et prend la deuxième position à Martins au sixième tour. Dans le même temps, O’Sullivan dégringole au classement.

Maloney est bien plus rapide que le leader Crawford, et au huitième tour le pilote Rodin double la DAMS pour s’emparer de la tête de la course, qu’il ne quittera plus. S’il n’y aura plus de lutte pour la victoire à partir de ce moment, la bagarre pour les points fait rage, avec des attaques et des changements de position entre Fittipaldi, Aron, Marti et O’Sullivan notamment.

On entre dans les dix derniers tours et les pneus commencent à souffrir sur certaines voitures : cela semble être le cas pour Martins en troisième position, qui voit Hadjar se rapprocher. Le pilote Campos dépasse la ART au même moment où son coéquipier Marti double Aron. Marti va ensuite s’attaquer à Martins et prendre la quatrième position.

Hadjar se plaint à la radio que ses pneus sont détruits, et son coéquipier Marti en profite pour le dépasser et prendre la troisième place. Dans les tous derniers tours, la lutte est terrible pour les points du 5è au 11è, et Martins va tout perdre et terminer à la dernière de ces places.

La première victoire de la saison 2024 revient donc à Zane Maloney ! Le pilote de la Barbade devance Crawford et Marti, et empoche en plus le point du meilleur tour en course. Hadjar termine quatrième devant Aron, lui-même d’un souffle devant Bortoleto. O’Sullivan se classe septième tandis que le dernier point du jour revient à Hauger.