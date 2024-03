F2, Bahreïn, Course principale : Maloney réalise le doublé

Par Camille Komaël 2 mars 2024 - 12:53





C’est sous le soleil de Bahreïn qu’a lieu cette première course principale de 2024 en F2. Suite à la disqualification de son coéquipier Maini, c’est le champion de F3 en titre Bortoleto qui est en pole, mais le Brésilien ne prend pas un envol optimal, au contraire de Maloney en troisième position qui bondit pour doubler à la fois Bortoleto et Hadjar et s’emparer de la tête de la course au premier virage. Les choses ne se passent pas aussi bien pour Hadjar, qui subit un léger contact de Bortoleto : le Français est envoyé en tête à queue. Le reste du peloton tente tant bien que mal de l’éviter, mais Fittipaldi est encerclé et ne peut que freiner... malgré ça il percute tout de même à faible allure Hadjar et les deux pilotes doivent abandonner.

La voiture de sécurité entre bien sûr en piste tandis que Bortoleto a également son aileron avant endommagé et écope de dix secondes de pénalité. Au re-start, Maloney conserve la première place devant O’Sullivan alors que derrière lui Marti double Bortoleto. Le Brésilien est en difficulté et Hauger et Crawford le doublent également. Au septième tour, Marti s’empare de la deuxième position aux dépends de O’Sullivan.

De nombreuses manœuvres de dépassement ont lieu dans les points, comme Verschoor sur Miyata ou encore une lutte entre Hauger et Bortoleto. Martins est le premier pilote à s’arrêter : il échange ses pneus tendres contre des pneus durs. En piste, Miyata est en forme : il double d’abord Verschoor, puis Hauger. Plus loin au classement, Cordeel veut rentrer aux stands, mais Bearman est à ses côtés au même moment : les deux se touchent, et Cordeel abandonne quelques instants plus tard.

Pas de chance pour Crawford, qui était dans les points : il ne peut redémarrer lors de son arrêt aux stands et est contraint à l’abandon. Les pénalités pour vitesse excessive dans les stands s’enchaînent : Verschoor, puis Aron reçoivent cinq secondes à ajouter à leur temps final. Pendant ce temps le cauchemar continue pour les Français : après l’abandon d’Hadjar en début de course, c’est Victor Martins qui est au ralenti et doit stopper sa ART en bord de piste. Le leader Maloney s’arrête passer en pneus durs à ce moment-là, et la voiture de sécurité est déployée peu après.

Toute l’avance que Maloney avait fond comme neige au soleil et le pilote de la Barbade se retrouve avec O’Sullivan à ses trousses, ce dernier étant en pneus tendres. Mais Maloney prend un bon re-start et réussit à de nouveau creuser l’écart pour se mettre à l’abri. Les PREMA, parties en fond de grille, nous offrent du spectacle avec leurs pneus tendres, mais ceux-ci se dégradent vite et Bearman et Antonelli se font rapidement doubler par leurs concurrents, notamment les deux Invicta qui reviennent en force après leurs déboires (la pénalité pour Maini, l’incident et la pénalité pour Bortoleto).

Maini et Bortoleto entament une remontée, tandis que devant O’Sullivan est quant à lui de plus en plus en difficulté. Marti, puis Aron le doublent. Rappelons que l’Estonien va avoir cinq secondes ajoutées à son temps final, il doit donc cravacher pour creuser un écart suffisant avec le quatrième. Les Invicta poursuivent leurs dépassements, Hauger et Colapinto étant leurs prochaines proies en fin de course.

Devant, Zane Maloney n’aura finalement jamais été réellement inquiété et le pilote Rodin remporte sa deuxième victoire en deux jours ! Il devance Marti et Aron, qui parvient à sécuriser son podium pour seulement sept dixièmes. O’Sullivan termine quatrième d’un souffle devant Bortoleto, qui aura effectué une superbe remontée, tout comme son coéquipier Maini, septième. Colapinto, sixième, sépare les deux Invicta. Hauger prend la huitième position et les derniers points reviennent à Miyata et Antonelli.