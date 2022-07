F2, Autriche : Verschoor disqualifié, Daruvala pénalisé, Sargeant vainqueur

Par Camille Komaël 10 juillet 2022 - 16:06





L’inquiétude se lisait sur les visages des membres de l’équipe Trident à la fin de la course principale ce matin : leur vainqueur, Richard Verschoor, venait d’immobiliser sa monoplace juste après avoir franchi la ligne d’arrivée. Ce qu’ils craignaient s’est confirmé : il n’y a avait pas assez d’essence dans la Trident à la fin de la course. Les officiels n’ont pas pu prélever les 800 grammes d’essence nécessaires, par conséquent la sanction est tombée : Richard Verschoor est disqualifié.

Gros coup dur pour le Néerlandais après une superbe course de sa part, surtout qu’il avait franchi le drapeau à damiers avec une avance conséquente sur son premier poursuivant, et qu’il aurait donc pu économiser de l’essence en ralentissant dans les derniers tours s’il avait su. Tous les pilotes arrivés derrière lui gagnent une place, et la victoire aurait dû revenir à Jehan Daruvala... mais l’Indien a lui aussi été pénalisé !

En effet, sur la grille de départ l’équipe PREMA a voulu sécher l’emplacement de son pilote et pour cela Daruvala écope d’un drive through, qu’il n’a bien sûr pas pu réaliser en course et qui est du coup converti en pénalité de 20 secondes sur le classement final, ce qui le place douzième.

C’est Logan Sargeant qui hérite alors de la victoire, ce qui lui permet de revenir à ’égalité avec Théo Pourchaire au championnat. Enzo Fittipaldi se classe finalement deuxième devant le revenant Roberto Merhi qui signe un podium pour Campos. Les derniers points reviennent finalement à Nissany et Lawson.