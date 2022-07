F2, Autriche : Première pole pour Vesti

Par Camille Komaël 8 juillet 2022 - 17:08





Après une séance d’essais libres vendredi matin qui a vu Hughes être le plus rapide devant les deux ART de Pourchaire et Vesti, la séance de qualifications se déroule en ce vendredi après-midi sous le soleil, avec une température de la piste bien plus élevée, qui atteint les 40 °C. Tous les pilotes font la queue dans la voie des stands, attendant le feu vert, Iwasa en tête. C’est Jack Doohan qui est le plus rapide à l’issue des tous premiers tours lancés, en 1.14.559. Logan Sargeant prend brièvement la pole provisoire avant que Doohan n’améliore de nouveau, et que finalement le temps de l’Américain ne soit annulé pour avoir dépassé les limites de la piste.

A la pause de mi-séance, Doohan est donc en pole provisoire devant Drugovich et Vips. A dix minutes du drapeau à damiers, les monoplaces reviennent en piste pour leurs ultimes tours lancés. Ce sont d’abord les VAR qui créent la surprise : Hughes se place en deuxième position, puis c’est Cordeel qui le déloge... avant qu’encore une fois le temps de Hughes ne soit annulé pour non respect des limites de la piste.

C’est dans les cinq dernières minutes que les améliorations les plus importantes ont lieu : Drugovich, puis Doohan, puis Vesti prennent tour à tour la pole provisoire. Mais au milieu de toutes ces améliorations, beaucoup de chronos sont annulés, toujours pour non respect des limites de la piste, c’est par exemple le cas de Doohan. Iwasa reste encore en piste un peu plus longtemps et parvient à améliorer en toute fin de séance pour se placer quatrième.

Vesti conserve la pole, sa première, seulement 35 millièmes devant Vips. Logan Sargeant termine finalement en troisième position, nouvelle belle performance pour le débutant. Iwasa se place donc quatrième, devant Drugovich, Doohan et l’étonnant Cordeel. Verschoor signe le huitième chrono, devant Pourchaire et Armstrong, qui concluent le top 10 et seront en première ligne demain pour la course sprint.